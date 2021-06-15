https://ria.ru/20210615/intervyu-1737071177.html
Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в интервью Путина NBC
Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в интервью Путина NBC - РИА Новости, 15.06.2021
Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в интервью Путина NBC
Все, что президент РФ Владимир Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, есть на сайте Кремля, в том числе вопрос про Алексея Навального, заявил... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:44
2021-06-15T13:44
2021-06-15T13:44
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Все, что президент РФ Владимир Путин сказал в интервью американскому телеканалу NBC, есть на сайте Кремля, в том числе вопрос про Алексея Навального, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Почему нет упоминания об Алексее Навальном? Есть, читайте внимательно. Все, что было сказано президентом, все есть на сайте... Сайт - это первоисточник", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему на сайте Кремля в расшифровке интервью президента РФ телеканалу NBC нет упоминания о Навальном.Путин в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом дал интервью телеканалу NBC, где в том числе звучал вопрос о Навальном.
https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html
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россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, политика
Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в интервью Путина NBC
Песков ответил на вопрос об упоминании Навального в интервью Путина NBC