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"Ингосстрах" провел ребрендинг к 75-летию компании
"Ингосстрах" провел ребрендинг к 75-летию компании - РИА Новости, 15.06.2021
"Ингосстрах" провел ребрендинг к 75-летию компании
"Ингосстрах" представил обновленную визуальную концепцию и новый слоган – "Ингосстрах. Просто быть уверенным" в рамках ребрендинга к 75-летию компании, сообщает РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:33
2021-06-15T18:33
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" представил обновленную визуальную концепцию и новый слоган – "Ингосстрах. Просто быть уверенным" в рамках ребрендинга к 75-летию компании, сообщает пресс-служба страховщика."Новый слоган "Просто быть уверенным" имеет двойное значение. С одной стороны, он отражает технологичность и простоту взаимодействия с компанией, с другой – безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблем и выполнении компанией своих обязательств", – приводится в сообщении комментарий руководителя бренд-маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой. Основным элементом нового фирменного визуального стиля стал луч света. По мнению разработчиков, это "образ спокойствия и безопасности, фокуса и стремления". Ещё одной особенностью нового стиля "Ингосстраха" станут иллюстрации, которые должны добавить бренду эмоциональности. "Это говорит об особых отношениях, которые "Ингосстрах" выстраивает со своей аудиторией: отсутствие препятствий в коммуникации и индивидуальная забота о каждом клиенте", - отмечают в компании.Внедрение новой бренд-платформы будет состоять из нескольких этапов. До конца 2021 года компания планирует полностью поменять айдентику, максимально упростить клиентские пути, а также провести масштабное внедрение новой бренд платформы внутри компании.
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РИА Новости
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страхование, ингосстрах, технологии, новости компаний - экономика, экономика
"Ингосстрах" провел ребрендинг к 75-летию компании
18:33 15.06.2021
 
© Фото : пресс-служба "Ингосстраха""Ингосстрах" провел ребрендинг к 75-летию компании
Ингосстрах провел ребрендинг к 75-летию компании - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : пресс-служба "Ингосстраха"

"Ингосстрах" провел ребрендинг к 75-летию компании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Ингосстрах" представил обновленную визуальную концепцию и новый слоган – "Ингосстрах. Просто быть уверенным" в рамках ребрендинга к 75-летию компании, сообщает пресс-служба страховщика.
"Новый слоган "Просто быть уверенным" имеет двойное значение. С одной стороны, он отражает технологичность и простоту взаимодействия с компанией, с другой – безусловную уверенность клиентов в положительном решении их проблем и выполнении компанией своих обязательств", – приводится в сообщении комментарий руководителя бренд-маркетинга и коммуникаций "Ингосстраха" Юлии Глуховой.
Основным элементом нового фирменного визуального стиля стал луч света. По мнению разработчиков, это "образ спокойствия и безопасности, фокуса и стремления". Ещё одной особенностью нового стиля "Ингосстраха" станут иллюстрации, которые должны добавить бренду эмоциональности. "Это говорит об особых отношениях, которые "Ингосстрах" выстраивает со своей аудиторией: отсутствие препятствий в коммуникации и индивидуальная забота о каждом клиенте", - отмечают в компании.
Внедрение новой бренд-платформы будет состоять из нескольких этапов. До конца 2021 года компания планирует полностью поменять айдентику, максимально упростить клиентские пути, а также провести масштабное внедрение новой бренд платформы внутри компании.
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