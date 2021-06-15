https://ria.ru/20210615/ikona-1737132118.html

В Москве завели дело о надругательстве над православной иконой

В Москве завели дело о надругательстве над православной иконой - РИА Новости, 15.06.2021

В Москве завели дело о надругательстве над православной иконой

В Москве следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над православной иконой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по столице... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:14

2021-06-15T19:14

2021-06-15T21:11

религия и мировоззрение

россия

tiktok

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Москве следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над православной иконой, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что блогеры решили записать в TikTok провокационный ролик, а в качестве реквизита использовали икону.По данным следствия, днем 11 июня около жилого дома по Нагорному бульвару, группа лиц публично совершала действия, "выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих".."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК России ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", — сказала Иванова.Максимальная санкция по статье — лишение свободы на один год.СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также причастных к преступлению лиц.

https://ria.ru/20210224/tiktoker-1598791994.html

https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html

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россия, tiktok, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва