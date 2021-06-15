В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за резкого роста числа заболевших
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Еще два госпиталя для больных коронавирусом открывают в Приморье из-за резкого роста числа заболевших, сообщает правительство региона.
"Приморье стремительно приближается к суточной отметке в 70 заболевших коронавирусом, на лечении находятся более тысячи пациентов, большая часть из которых – в стационарах. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд… На сегодняшний день в 18 медучреждениях развернуто 1304 койко-места, в ближайшие дни состоится открытие двух госпиталей – в Уссурийске и Владивостоке", - говорится в сообщении.
На конец апреля работали всего 758 коек для больных коронавирусом, в сутки в регионе отмечалось около 30 новых заболевших.
"Сейчас мы наблюдаем схожую картину с прошлогодней весенней волной. Сначала рост был зафиксирован в Европе, через несколько недель – в центральной части России, через 2-3 недели – в крупных городах Приморья. С конца апреля, когда в крае снизилась заболеваемость до 30 случаев в сутки, медики оценивали развитие ситуации и говорили о необходимости вакцинации и предпосылках "третьей волны", – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным на 15 июня, всего в регионе зафиксировано 45 194 случаев заболевания, за последние сутки коронавирус выявлен у 68 приморцев. Выздоровели 41 886 человек, умер 741. Привито 173 627 приморцев.