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В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших

В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших - РИА Новости, 15.06.2021

В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших

Еще два госпиталя для больных коронавирусом открывают в Приморье из-за резкого роста числа заболевших, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:01

2021-06-15T08:01

2021-06-15T08:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

уссурийск

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Еще два госпиталя для больных коронавирусом открывают в Приморье из-за резкого роста числа заболевших, сообщает правительство региона."Приморье стремительно приближается к суточной отметке в 70 заболевших коронавирусом, на лечении находятся более тысячи пациентов, большая часть из которых – в стационарах. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд… На сегодняшний день в 18 медучреждениях развернуто 1304 койко-места, в ближайшие дни состоится открытие двух госпиталей – в Уссурийске и Владивостоке", - говорится в сообщении.На конец апреля работали всего 758 коек для больных коронавирусом, в сутки в регионе отмечалось около 30 новых заболевших."Сейчас мы наблюдаем схожую картину с прошлогодней весенней волной. Сначала рост был зафиксирован в Европе, через несколько недель – в центральной части России, через 2-3 недели – в крупных городах Приморья. С конца апреля, когда в крае снизилась заболеваемость до 30 случаев в сутки, медики оценивали развитие ситуации и говорили о необходимости вакцинации и предпосылках "третьей волны", – отметила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко, чьи слова приводятся в сообщении.По данным на 15 июня, всего в регионе зафиксировано 45 194 случаев заболевания, за последние сутки коронавирус выявлен у 68 приморцев. Выздоровели 41 886 человек, умер 741. Привито 173 627 приморцев.

https://ria.ru/20210615/koronavirus-1737012210.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, уссурийск, общество