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Госдума приняла закон о порядке медосвидетельствования для беженцев
Госдума приняла закон о порядке медосвидетельствования для беженцев - РИА Новости, 15.06.2021
Госдума приняла закон о порядке медосвидетельствования для беженцев
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтении закон, которым уточняются порядок обязательного медицинского... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:29
2021-06-15T19:29
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтении закон, которым уточняются порядок обязательного медицинского освидетельствования для беженцев, а также полномочия Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в местах их временного содержания.Изменения вносятся в федеральный закон "О беженцах".Как отмечается в пояснительной записке, законом о беженцах предусмотрено проведение медицинского освидетельствования с выдачей медицинского сертификата, которое является необходимым и обязательным требованием для рассмотрения ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ. Однако действующий закон "не наделяет какой-либо орган государственной власти полномочиями по установлению порядка освидетельствования, отсутствие которых порождает правовую неопределенность и обращения граждан".Для получения медосвидетельствования сейчас применяются приказы Минздрава, в которых содержится "перечень медицинских осмотров врачами-специалистами, а также проверяемых заболеваний у свидетельствуемого, в том числе и инфекционных, представляющих опасность для окружающих". Как отмечается в пояснении, в связи с распространением на территории РФ в 2020 году коронавирусной инфекции, а также включением ее в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, "определение единого порядка освидетельствования, включая установление четкого перечня проводимых осмотров врачами-специалистами и лабораторных исследований в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства… становится особенно актуальным".Принятый закон наделяет Минздрав России полномочиями по определению порядка обязательного медосвидетельствования тех, кто выступил с ходатайством о признании беженцем, и тех, кто подал заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ. При этом в случае, если они отказываются проходить данные процедуры, удостоверение беженца им не выдается и они лишаются статуса беженца.Также документ "закрепляет правовые основания для издания соответствующего порядка, уточняет, что полномочия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания или центрах временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, и информирование МВД России и его территориальных органов о санитарно-эпидемиологической обстановке в указанных местах осуществляются Роспотребнадзором".Кроме того, документ приводит терминологию, использованную в законе о беженцах , в соответствие с законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество
Госдума приняла закон о порядке медосвидетельствования для беженцев
19:29 15.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Госдума приняла закон о порядке медосвидетельствования для беженцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем окончательном чтении закон, которым уточняются порядок обязательного медицинского освидетельствования для беженцев, а также полномочия Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля в местах их временного содержания.
Изменения вносятся в федеральный закон "О беженцах".
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Как отмечается в пояснительной записке, законом о беженцах предусмотрено проведение медицинского освидетельствования с выдачей медицинского сертификата, которое является необходимым и обязательным требованием для рассмотрения ходатайств о признании беженцем и заявлений о предоставлении временного убежища на территории РФ. Однако действующий закон "не наделяет какой-либо орган государственной власти полномочиями по установлению порядка освидетельствования, отсутствие которых порождает правовую неопределенность и обращения граждан".
Для получения медосвидетельствования сейчас применяются приказы Минздрава, в которых содержится "перечень медицинских осмотров врачами-специалистами, а также проверяемых заболеваний у свидетельствуемого, в том числе и инфекционных, представляющих опасность для окружающих". Как отмечается в пояснении, в связи с распространением на территории РФ в 2020 году коронавирусной инфекции, а также включением ее в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, "определение единого порядка освидетельствования, включая установление четкого перечня проводимых осмотров врачами-специалистами и лабораторных исследований в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства… становится особенно актуальным".
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Принятый закон наделяет Минздрав России полномочиями по определению порядка обязательного медосвидетельствования тех, кто выступил с ходатайством о признании беженцем, и тех, кто подал заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ. При этом в случае, если они отказываются проходить данные процедуры, удостоверение беженца им не выдается и они лишаются статуса беженца.
Также документ "закрепляет правовые основания для издания соответствующего порядка, уточняет, что полномочия по обеспечению санитарно-эпидемиологического контроля в местах временного содержания или центрах временного размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, и информирование МВД России и его территориальных органов о санитарно-эпидемиологической обстановке в указанных местах осуществляются Роспотребнадзором".
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Кроме того, документ приводит терминологию, использованную в законе о беженцах , в соответствие с законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
 
 
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