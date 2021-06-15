https://ria.ru/20210615/geroizm-1737037851.html

ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре

ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре - РИА Новости, 15.06.2021

ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре

ОНФ просит президента РФ наградить государственными наградами медсестер рязанской областной клинической больницы им. Семашко за героизм при чрезвычайной... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:55

2021-06-15T10:55

2021-06-15T10:55

пожар в больнице в рязани

россия

николай любимов

здоровье - общество

общероссийский народный фронт

леонид рошаль

владимир путин

рязанская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736249717_0:107:906:617_1920x0_80_0_0_996f2bed544476ef8e3702f0a95d6531.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ОНФ просит президента РФ наградить государственными наградами медсестер рязанской областной клинической больницы им. Семашко за героизм при чрезвычайной ситуации, возникшей в больнице, сообщили в пресс-службе фронта.На прошлой неделе в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц и оказать содействие следствию."Народный фронт будет ходатайствовать перед лидером ОНФ, президентом России Владимиром Путиным о награждении медицинских работников Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, проявивших героизм при чрезвычайной ситуации, возникшей в больнице", - заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, которого цитирует пресс-служба.По его словам, девушки совершили настоящий подвиг."Мы желаем этим молодым, красивым, замечательным девушкам скорейшего выздоровления. Они совершили настоящий подвиг. Именно они, обычные медицинские сестры, молодые красивые девчонки – герои настоящие времени. Их мужество - пример для подражания. Мы будем просить лидера Общероссийского народного фронта, президента России Владимира Путина наградить их государственными наградами", - заключил Рошаль.

https://ria.ru/20210609/pozhar-1736311490.html

https://ria.ru/20210609/bolnitsa-1736237970.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в больнице в рязани, россия, николай любимов, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, леонид рошаль, владимир путин, рязанская область, общество