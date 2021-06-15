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ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре
ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре - РИА Новости, 15.06.2021
ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре
ОНФ просит президента РФ наградить государственными наградами медсестер рязанской областной клинической больницы им. Семашко за героизм при чрезвычайной... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:55
2021-06-15T10:55
2021-06-15T10:55
пожар в больнице в рязани
россия
николай любимов
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ОНФ просит президента РФ наградить государственными наградами медсестер рязанской областной клинической больницы им. Семашко за героизм при чрезвычайной ситуации, возникшей в больнице, сообщили в пресс-службе фронта.На прошлой неделе в реанимационном отделении рязанской больницы имени Семашко произошел пожар. По данным властей региона, три человека погибли, девять пострадали, в том числе три медсестры, которые участвовали в спасении людей. СУСК по региону возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, провести проверки противопожарной безопасности больниц и оказать содействие следствию."Народный фронт будет ходатайствовать перед лидером ОНФ, президентом России Владимиром Путиным о награждении медицинских работников Рязанской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, проявивших героизм при чрезвычайной ситуации, возникшей в больнице", - заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль, которого цитирует пресс-служба.По его словам, девушки совершили настоящий подвиг."Мы желаем этим молодым, красивым, замечательным девушкам скорейшего выздоровления. Они совершили настоящий подвиг. Именно они, обычные медицинские сестры, молодые красивые девчонки – герои настоящие времени. Их мужество - пример для подражания. Мы будем просить лидера Общероссийского народного фронта, президента России Владимира Путина наградить их государственными наградами", - заключил Рошаль.
https://ria.ru/20210609/pozhar-1736311490.html
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пожар в больнице в рязани, россия, николай любимов, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, леонид рошаль, владимир путин, рязанская область, общество
ОНФ попросил наградить медсестер рязанской больницы за героизм при пожаре
ОНФ попросил президента наградить медсестер рязанской клинической больницы за героизм при пожаре