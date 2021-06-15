https://ria.ru/20210615/festival-1737056445.html
Фестиваль "Поет гармонь над Битюгом" пройдет в Липецкой области
Фестиваль "Поет гармонь над Битюгом" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 15.06.2021
Фестиваль "Поет гармонь над Битюгом" пройдет в Липецкой области
РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:25
2021-06-15T12:25
2021-06-15T12:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
добринский район
общество
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ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Межрегиональный фестиваль народного творчества "Поет гармонь над Битюгом" состоится 19 июня в селе Талицкий Чамлык Добринского района Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, праздник песенного и исполнительского народного творчества проводится на живописном берегу реки Битюг под открытым небом. Цель фестиваля – воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки, создание и укрепление творческих связей между любителями игры на гармони из различных регионов.Артамонов отметил, что знакомство участников в первый день мероприятия состоится у фестивального костра. В воскресенье, 20 июня, в день Святой Троицы, гости и участники фестиваля смогут поучаствовать в традиционных троицких обрядах, играх и хороводах, посетить мастер-классы по плетению венков, принять участие в спортивных состязаниях. Для детей и молодежи будут работать площадки "Детская поляна" и "Играй-поле" с катанием на лошадях и повозках. Представителей старшего поколения ждет "Матанин двор". Мастера декоративно-прикладного творчества приглашают участников и гостей фестиваля в "Город мастеров"."Необходимо всемерно сохранять традиции, привлекать к участию в фестивалях и конкурсах молодых исполнителей. Это поможет сохранить преемственность народного исполнительского искусства", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210609/pole-1736295910.html
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игорь артамонов, липецкая область, добринский район, общество
Фестиваль "Поет гармонь над Битюгом" пройдет в Липецкой области
Фестиваль народного творчества "Поет гармонь над Битюгом" состоится 19 июня в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 15 июн – РИА Новости.
Межрегиональный фестиваль народного творчества "Поет гармонь над Битюгом" состоится 19 июня в селе Талицкий Чамлык Добринского района Липецкой области
, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, праздник песенного и исполнительского народного творчества проводится на живописном берегу реки Битюг под открытым небом. Цель фестиваля – воспитание детей и молодежи на лучших образцах народной музыки, создание и укрепление творческих связей между любителями игры на гармони из различных регионов.
Артамонов отметил, что знакомство участников в первый день мероприятия состоится у фестивального костра. В воскресенье, 20 июня, в день Святой Троицы, гости и участники фестиваля смогут поучаствовать в традиционных троицких обрядах, играх и хороводах, посетить мастер-классы по плетению венков, принять участие в спортивных состязаниях. Для детей и молодежи будут работать площадки "Детская поляна" и "Играй-поле" с катанием на лошадях и повозках. Представителей старшего поколения ждет "Матанин двор". Мастера декоративно-прикладного творчества приглашают участников и гостей фестиваля в "Город мастеров".
"Необходимо всемерно сохранять традиции, привлекать к участию в фестивалях и конкурсах молодых исполнителей. Это поможет сохранить преемственность народного исполнительского искусства", – сказал Артамонов.