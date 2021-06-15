https://ria.ru/20210615/elektrosamokat-1737097748.html

В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом

В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 15.06.2021

В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом

Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный на электросамокате в Уфе сбил пожилого мужчину, у пострадавшего перелом бедренной кости,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:00

2021-06-15T16:00

2021-06-15T16:07

россия

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный на электросамокате в Уфе сбил пожилого мужчину, у пострадавшего перелом бедренной кости, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Уфы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Согласно версии следствия, 12 июня около 18.30 на одной из остановок общественного транспорта в Уфе неизвестный на электросамокате наехал на 81-летнего пожилого мужчину. В результате пострадавший получил перелом бедренной кости. После столкновения, подозреваемый помог мужчине встать и покинул место происшествия, отмечают в ведомстве.В сообщении добавляется, что следователи проверят электросамокат на соответствие предъявляемым техническим требованиям.

https://ria.ru/20210610/rebenok-1736479747.html

россия

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия