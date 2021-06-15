https://ria.ru/20210615/elektrosamokat-1737097748.html
В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом
В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом - РИА Новости, 15.06.2021
В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом
Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный на электросамокате в Уфе сбил пожилого мужчину, у пострадавшего перелом бедренной кости,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:00
2021-06-15T16:00
2021-06-15T16:07
россия
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный на электросамокате в Уфе сбил пожилого мужчину, у пострадавшего перелом бедренной кости, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Уфы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Согласно версии следствия, 12 июня около 18.30 на одной из остановок общественного транспорта в Уфе неизвестный на электросамокате наехал на 81-летнего пожилого мужчину. В результате пострадавший получил перелом бедренной кости. После столкновения, подозреваемый помог мужчине встать и покинул место происшествия, отмечают в ведомстве.В сообщении добавляется, что следователи проверят электросамокат на соответствие предъявляемым техническим требованиям.
https://ria.ru/20210610/rebenok-1736479747.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия
В Уфе завели дело после ДТП с электросамокатом
16:00 15.06.2021 (обновлено: 16:07 15.06.2021)
В Уфе возбудили дело, после того как неизвестный сбил на электросамокате пожилого мужчину