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На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП - РИА Новости, 15.06.2021
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:57
2021-06-15T14:57
2021-06-15T15:17
садовое кольцо (москва)
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Смоленская площадь печально известна по громким ДТП. Так, вечером 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. А 1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы, которая попала с тяжелыми травмами в больницу.Позднее в в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение восстановлено.
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садовое кольцо (москва), авто, москва, происшествия
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
14:57 15.06.2021 (обновлено: 15:17 15.06.2021)
На внутренней стороне Садового кольца ограничили движение до двух полос из-за ДТП