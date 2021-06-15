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На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП - РИА Новости, 15.06.2021
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:57
2021-06-15T15:17
садовое кольцо (москва)
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Смоленская площадь печально известна по громким ДТП. Так, вечером 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. А 1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы, которая попала с тяжелыми травмами в больницу.Позднее в в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение восстановлено.
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садовое кольцо (москва), авто, москва, происшествия
На Садовом кольце ограничили движение из-за ДТП
14:57 15.06.2021 (обновлено: 15:17 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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На внутренней стороне Садового кольца ограничили движение до двух полос из-за ДТП

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Смоленская площадь печально известна по громким ДТП. Так, вечером 8 июня 2020 года пьяный актер Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого впоследствии умер в больнице. А 1 апреля 2021 года блогер Эдвард Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы, которая попала с тяжелыми травмами в больницу.
Позднее в в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что движение восстановлено.
 
Садовое кольцо (Москва)АвтоМоскваПроисшествия
 
 
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