Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/donbass-1737105009.html
В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения - РИА Новости, 15.06.2021
В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
Украинские силовики пытаются обострить обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:38
2021-06-15T16:38
россия
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
вооруженные силы украины
джо байден
владимир путин
оон
сша
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" не оставляет попыток обострить обстановку на линии соприкосновения и продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для доставки снайперов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.По его словам, стало известно, что 13 июня в район подконтрольного Киеву Крымского доставлена снайперская пара ВС Украины, также в данном районе зафиксирована работа беспилотника Mavik Pro 2. Он уточнил, что 14 июня в районе подконтрольной Киеву Попасной зафиксировали подвоз украинскими силовиками противотанковых управляемых ракет для противотанковых ракетных комплексов ПТРК "Корсар"."Учитывая данные факты, не исключаем провокационных обстрелов со стороны 14-й и 92-й бригад (украинских силовиков - ред.) и активизации снайперской деятельности украинских боевиков", - сказал офицер пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210615/bronetekhnika-1737062801.html
https://ria.ru/20210613/peremirie-1736862672.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, вооруженные силы украины, джо байден, владимир путин, оон, сша, киев, в мире
В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:38 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк

В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
13:02
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
"Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" не оставляет попыток обострить обстановку на линии соприкосновения и продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для доставки снайперов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.
По его словам, стало известно, что 13 июня в район подконтрольного Киеву Крымского доставлена снайперская пара ВС Украины, также в данном районе зафиксирована работа беспилотника Mavik Pro 2. Он уточнил, что 14 июня в районе подконтрольной Киеву Попасной зафиксировали подвоз украинскими силовиками противотанковых управляемых ракет для противотанковых ракетных комплексов ПТРК "Корсар".
"Учитывая данные факты, не исключаем провокационных обстрелов со стороны 14-й и 92-й бригад (украинских силовиков - ред.) и активизации снайперской деятельности украинских боевиков", - сказал офицер пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 16:19
В ЛНР призвали ОБСЕ оценить соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныДжо БайденВладимир ПутинООНСШАКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:23Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
16:20Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:12Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
16:11Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лента новостейМолния