В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения в Донбассе
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские силовики пытаются обострить обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Народная милиция ЛНР заявила 11 июня, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты, напавшие на наблюдательный пункт ЛНР и убившие пятерых сотрудников Народной милиции, были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" не оставляет попыток обострить обстановку на линии соприкосновения и продолжает использовать автомобили с символикой украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня для доставки снайперов и боеприпасов на линию боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко.
По его словам, стало известно, что 13 июня в район подконтрольного Киеву Крымского доставлена снайперская пара ВС Украины, также в данном районе зафиксирована работа беспилотника Mavik Pro 2. Он уточнил, что 14 июня в районе подконтрольной Киеву Попасной зафиксировали подвоз украинскими силовиками противотанковых управляемых ракет для противотанковых ракетных комплексов ПТРК "Корсар".
"Учитывая данные факты, не исключаем провокационных обстрелов со стороны 14-й и 92-й бригад (украинских силовиков - ред.) и активизации снайперской деятельности украинских боевиков", - сказал офицер пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.