https://ria.ru/20210615/dipotnosheniya-1737033120.html

Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита

Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита - РИА Новости, 15.06.2021

Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе завтрашней встречи могут договориться о восстановлении... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:31

2021-06-15T10:31

2021-06-15T10:31

россия

джо байден

владимир путин

владимир жириновский

сша

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе завтрашней встречи могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объёме и расширении количества дипломатов в посольствах."Встреча состоится в среду, завтра, наверное, могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объеме, о расширении персонала, надо расширять персонал. Пусть 1000 наших дипломатов там сидят тысячу их, консульств по всей стране. Ну и какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены", - сказал Жириновский на пресс-подходе.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена после того, как тот стал президентом США.

https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html

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россия, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, политика