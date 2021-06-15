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https://ria.ru/20210615/dipotnosheniya-1737033120.html
Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита
Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита - РИА Новости, 15.06.2021
Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе завтрашней встречи могут договориться о восстановлении... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:31
2021-06-15T10:31
россия
джо байден
владимир путин
владимир жириновский
сша
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе завтрашней встречи могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объёме и расширении количества дипломатов в посольствах."Встреча состоится в среду, завтра, наверное, могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объеме, о расширении персонала, надо расширять персонал. Пусть 1000 наших дипломатов там сидят тысячу их, консульств по всей стране. Ну и какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены", - сказал Жириновский на пресс-подходе.Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена после того, как тот стал президентом США.
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россия, джо байден, владимир путин, владимир жириновский, сша, политика
Жириновский допустил восстановление дипотношений с США после саммита
10:31 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жириновский допустил, что Путин и Байден договорятся о восстановлении дипотношений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе завтрашней встречи могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объёме и расширении количества дипломатов в посольствах.
"Встреча состоится в среду, завтра, наверное, могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объеме, о расширении персонала, надо расширять персонал. Пусть 1000 наших дипломатов там сидят тысячу их, консульств по всей стране. Ну и какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены", - сказал Жириновский на пресс-подходе.
Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена после того, как тот стал президентом США.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:00
Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЖириновскийСШАПолитика
 
 
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