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Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая
Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 15.06.2021
Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленные... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T04:33
2021-06-15T05:11
россия
джо байден
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.По словам собеседников издания, долгие годы отношения России и Китая ограничивались тактическим сотрудничеством или временным партнерством. Однако в последнее время взаимодействие между странами трансформируется "во что-то более устойчивое и стратегическое".Издание отмечает, что Россия и Китай часто имеют единую позицию по важным вопросам в ООН, наращивают сотрудничество в торговле, военной и технологической сферах.По словам источника, руководству США предстоит "переосмыслить общую стратегию": будут ли США сдерживать обе страны или будут разрабатывать разные подходы к ним. Как отметил чиновник, в краткосрочной перспективе вопросы, вызывающие беспокойство, исходят от России, но долгосрочные вызовы Китая вызывают наибольшую тревогу.Российско-китайские отношения стали темой брифинга для Байдена, а также для главы госдепа США Энтони Блинкена. На предстоящем 16 июня в Женеве саммита Россия-США ожидается, что Байден обсудит российского-китайские взаимоотношения, пишет издание.
https://ria.ru/20210615/bayden-1737012536.html
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россия, джо байден, китай, сша, в мире
Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая
04:33 15.06.2021 (обновлено: 05:11 15.06.2021)
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Politico: Белый дом обеспокоен возросшим уровнем сотрудничества России и Китая

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.
По словам собеседников издания, долгие годы отношения России и Китая ограничивались тактическим сотрудничеством или временным партнерством. Однако в последнее время взаимодействие между странами трансформируется "во что-то более устойчивое и стратегическое".
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"То (взаимодействие Китая и России - ред.), которое мы наблюдаем последние 10 лет, является более глубоким, и, честно говоря, вызывает больше беспокойства. Я думаю, на определенном уровне это сотрудничество работает как квазиальянс", - цитирует Politico чиновника из администрации президента США.

Издание отмечает, что Россия и Китай часто имеют единую позицию по важным вопросам в ООН, наращивают сотрудничество в торговле, военной и технологической сферах.
По словам источника, руководству США предстоит "переосмыслить общую стратегию": будут ли США сдерживать обе страны или будут разрабатывать разные подходы к ним. Как отметил чиновник, в краткосрочной перспективе вопросы, вызывающие беспокойство, исходят от России, но долгосрочные вызовы Китая вызывают наибольшую тревогу.
Российско-китайские отношения стали темой брифинга для Байдена, а также для главы госдепа США Энтони Блинкена. На предстоящем 16 июня в Женеве саммита Россия-США ожидается, что Байден обсудит российского-китайские взаимоотношения, пишет издание.
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