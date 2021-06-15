https://ria.ru/20210615/diplomatiya-1737012678.html

Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая

Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 15.06.2021

Politico: США обеспокоены возросшим уровнем сотрудничества России и Китая

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленные... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T04:33

2021-06-15T04:33

2021-06-15T05:11

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китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена возросшим уровнем сотрудничества России с Китаем, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленные источники.По словам собеседников издания, долгие годы отношения России и Китая ограничивались тактическим сотрудничеством или временным партнерством. Однако в последнее время взаимодействие между странами трансформируется "во что-то более устойчивое и стратегическое".Издание отмечает, что Россия и Китай часто имеют единую позицию по важным вопросам в ООН, наращивают сотрудничество в торговле, военной и технологической сферах.По словам источника, руководству США предстоит "переосмыслить общую стратегию": будут ли США сдерживать обе страны или будут разрабатывать разные подходы к ним. Как отметил чиновник, в краткосрочной перспективе вопросы, вызывающие беспокойство, исходят от России, но долгосрочные вызовы Китая вызывают наибольшую тревогу.Российско-китайские отношения стали темой брифинга для Байдена, а также для главы госдепа США Энтони Блинкена. На предстоящем 16 июня в Женеве саммита Россия-США ожидается, что Байден обсудит российского-китайские взаимоотношения, пишет издание.

https://ria.ru/20210615/bayden-1737012536.html

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россия

китай

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россия, джо байден, китай, сша, в мире