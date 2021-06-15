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"Самый сильный человек мира" принес присягу в Раде под крики "Позор"
"Самый сильный человек мира" принес присягу в Раде под крики "Позор" - РИА Новости, 15.06.2021
"Самый сильный человек мира" принес присягу в Раде под крики "Позор"
"Самый сильный человек мира" и представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк после нескольких месяцев судебных тяжб принес присягу на заседании Верховной РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:04
2021-06-15T12:04
2021-06-15T16:26
василий вирастюк
верховная рада украины
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КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. "Самый сильный человек мира" и представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк после нескольких месяцев судебных тяжб принес присягу на заседании Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло под крики оппозиции "Позор".Довыборы в украинский парламент в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области прошли 28 марта.ЦИК отказался зарегистрировать Вирастюка в качестве депутата после того, как Верховный суд отменил протокол о его избрании — результаты голосования оспорил кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко, он избирался по тому же округу.Позднее Центральная избирательная комиссия на основании решения суда сочла голосование на шести участках недействительным и 19 мая установила результаты без их учета, вновь признав Вирастюка избранным депутатом.После Верховный суд отменил это решение ЦИК, в ответ на это орган подал апелляционную жалобу. Позднее Большая палата Верховного суда признала избрание депутатом Вирастюка законным.Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. С начала 2000-х он занимается силовым многоборьем Strongest man (на Украине этот вид спорта известен как "Богатырские забавы"). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах его признали сильнейшим человеком планеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/ukraina-1736683454.html
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василий вирастюк, верховная рада украины, украина, в мире
"Самый сильный человек мира" принес присягу в Раде под крики "Позор"
12:04 15.06.2021 (обновлено: 16:26 15.06.2021)
Василий Вирастюк стал депутатом от партии "Слуга народа", мероприятие прошло под крики "Позор"
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости
. "Самый сильный человек мира" и представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк
после нескольких месяцев судебных тяжб принес присягу на заседании Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло под крики оппозиции "Позор".
Довыборы в украинский парламент в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области прошли 28 марта.
ЦИК отказался зарегистрировать Вирастюка в качестве депутата после того, как Верховный суд отменил протокол о его избрании — результаты голосования оспорил кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко, он избирался по тому же округу.
Позднее Центральная избирательная комиссия на основании решения суда сочла голосование на шести участках недействительным и 19 мая установила результаты без их учета, вновь признав Вирастюка избранным депутатом.
После Верховный суд отменил это решение ЦИК, в ответ на это орган подал апелляционную жалобу. Позднее Большая палата Верховного суда признала избрание депутатом Вирастюка законным.
Вирастюк родился в Ивано-Франковской области
. С начала 2000-х он занимается силовым многоборьем Strongest man (на Украине этот вид спорта известен как "Богатырские забавы"). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах его признали сильнейшим человеком планеты.