Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/blizhniyvostok-1736513486.html
Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок - РИА Новости, 15.06.2021
Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок
"Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:00
2021-06-15T07:54
россия
цены на нефть
ван и (политик)
дональд трамп
барак обама
саудовская аравия
китай
ирак
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736520845_0:176:3073:1906_1920x0_80_0_0_1e0f9b3d8acd9788171b1740460c205d.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. "Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими заголовками выходят американские газеты. Военные озабочены тем, что Пекин и Москва займут их место в регионе, если ослабить хватку. Поводы для беспокойства есть: Китай — главный покупатель ближневосточной нефти и крупнейший экономический партнер многих стран, а без России невозможно решить политические проблемы. Кто же действительно способен вытеснить США, разбиралось РИА Новости. Вакуум помощиГлава центрального командования генерал Фрэнк Маккензи во время недавнего турне по Ближнему Востоку предрекал: "Вакуум после нашего ухода заполнят русские и китайцы". Вашингтон собирается переключить внимание на Восточную Азию. Это противоречит интересам саудитов, полагающихся на Вашингтон в борьбе с повстанцами-хуситами, отмечал Маккензи. У Пекина, по мнению генерала, долгосрочные цели по распространению экономической силы и созданию в регионе военных баз. Россия же готова продавать системы воздушной обороны и другие вооружения. "Я полностью согласен, что Китай — это угроза, на которой нам нужно сосредоточиться, — отметил Маккензи. — В то же время мы — глобальная держава и нам нужно мыслить глобально". Генерал признался, что во время поездки то и дело слышал от местных вопрос: привержены ли Штаты партнерству и на какую помощь можно рассчитывать. Подозрительное партнерствоВоенных наверняка обеспокоило недавнее ближневосточное турне главы китайского МИД Ван И. В апреле он посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Иран и Турцию. Говорил там и о палестино-израильском конфликте, и о Сирии, Ливии, Йемене, разногласиях между другими государствами Персидского залива. Министр даже представил конкретные предложения — чего не бывало раньше. Например, Китай готов стать площадкой для многостороннего диалога о механизмах обеспечения безопасности нефтяных объектов и морских путей. Кроме того, Ван И поблагодарил арабские страны за невмешательство во внутренние дела КНР и поддержку "контртеррористических мер" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Белый дом это называет геноцидом мусульманских народностей). С Тегераном подписали соглашение о поставках нефти на 25 лет. Детали не сообщали, однако о том, что Китай готов вложить в энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана 400 миллиардов долларов, узнали еще год назад благодаря утечке черновиков документа. Наблюдатели отмечают, что Пекин старается не "отсвечивать", когда дело касается проектов в ближневосточных странах. Контракты в рамках инициативы "Один пояс — один путь" в других регионах часто презентуют с помпой. Однако большинство документов о взаимодействии со странами Ближнего Востока не публикуют полностью ни на китайском, ни на английском, ни на местном языке. Совсем немного известно об инвестициях фонда национального благосостояния Абу Даби в китайскую компанию, исследующую искусственный интеллект, SenseTime, которая в числе прочего разрабатывает систему распознавания лиц. Сотрудничество с КНР в таких сферах не вызывает восторга у американцев, опасающихся, что Пекин распространяет в регионе "авторитарные примочки". Впрочем, Иран — далеко не главный партнер КНР в регионе. Саудовская Аравия и Ирак опережают Тегеран по поставкам нефти, объему торгового оборота, прямых инвестиций и покупке вооружений. Продажи китайского оружия на Ближний Восток, хотя и недотягивают до американских, за последние годы сильно выросли. Ответственные за безопасностьКитайцы уже вышли на традиционно американские рынки, указывает в разговоре с РИА Новости заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Саудовская Аравия стала крупным покупателем китайского оружия, прежде всего боевых беспилотников, там даже запустили проект сборочного завода. Были ограниченные поставки баллистических ракет. Продают и артиллерию, и бронетехнику". И хотя Пекин — главный экономический партнер многих стран региона и располагает базой в Джибути, такой роли, как США и Россия, в военном плане КНР пока не играет. Да и сотрудничать с Ближним Востоком китайцам сложнее, чем с Африкой, отмечает собеседник. "Тут могут жестко отстаивать свои позиции. Даже Иран, который находится в изоляции, разрывал соглашения, когда Пекин не выполнял обязательства", — уточняет собеседник.Экономическая экспансия Китая раздражает американцев, однако они не в силах ничего изменить, отмечает менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. "В сложившейся реальности, трансформирующемся региональном и мировом порядке всем приходится идти на компромиссы", — говорит он в беседе с РИА Новости."Восприятие ближневосточными государствами Китая скорее позитивное. Там понимают, что десятилетиями гегемоном были Соединенные Штаты, это связывало руки многим: внешний актор проводил свою политику, а региональные вынужденно подчинялись, — рассуждает Мамедов. — Попытки противиться были обречены на провал. Пример тому — Ирак, обладавший одной из сильнейших армий в регионе, но США повергли страну в хаос". С другой строны, заявления представителей Пентагона не стоит рассматривать как призыв к серьезным действиям, тем более что с Россией американцы на Ближнем Востоке пока сотрудничают, добавляет эксперт. Маккензи не сказал ничего нового, полагает Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО. "Присутствие на Ближнем Востоке в былых масштабах тяготило Вашингтон, но попытки Барака Обамы и Дональда Трампа это оптимизировать встречали сопротивление военных, — напоминает он. — Есть тут и профессионально-личное: центральное командование традиционно было в эпицентре самых крупных военных операций США и его руководителям не хотелось бы уступать внутреннее лидерство тихоокеанскому командованию, а к этому подводит сама логика сдерживания Китая. Отсюда попытки показать руководству значимость Ближнего Востока через стратегически важную тему противостояния с Китаем и Россией".В реальности ни у Пекина, ни у Москвы нет ни амбиций, ни ресурсов для доминирования в "американском стиле", полагает собеседник. "В современном мире это и не нужно: собственно, американский опыт свидетельствует, что масштабное военное присутствие не конвертируется автоматически во внешнеполитический успех", — поясняет Сучков. При этом не стоит говорить об абсолютном упадке американского влияния в регионе, уточняет он. У США по-прежнему большой запас прочности. Поэтому американские военные несколько лукавят, когда убеждают собственную публику в Вашингтоне, что Россия и Китай "едят их обед".
https://ria.ru/20210328/sblizhenie-1602853957.html
https://ria.ru/20210302/araviya-1599496112.html
https://ria.ru/20200821/rossiyakitay-1576057823.html
россия
саудовская аравия
китай
ирак
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736520845_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_7dd2d3530108d04fb6a20d2ea9677ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, ван и (политик), дональд трамп, барак обама, саудовская аравия, китай, ирак, иран, сша, в мире

Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок

08:00 15.06.2021
 
© AP Photo / Lolita BaldorГлава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи во время визита в Саудовскую Аравию
Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи во время визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Lolita Baldor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. "Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими заголовками выходят американские газеты. Военные озабочены тем, что Пекин и Москва займут их место в регионе, если ослабить хватку. Поводы для беспокойства есть: Китай — главный покупатель ближневосточной нефти и крупнейший экономический партнер многих стран, а без России невозможно решить политические проблемы. Кто же действительно способен вытеснить США, разбиралось РИА Новости.

Вакуум помощи

Глава центрального командования генерал Фрэнк Маккензи во время недавнего турне по Ближнему Востоку предрекал: "Вакуум после нашего ухода заполнят русские и китайцы". Вашингтон собирается переключить внимание на Восточную Азию. Это противоречит интересам саудитов, полагающихся на Вашингтон в борьбе с повстанцами-хуситами, отмечал Маккензи.
У Пекина, по мнению генерала, долгосрочные цели по распространению экономической силы и созданию в регионе военных баз. Россия же готова продавать системы воздушной обороны и другие вооружения.
"Я полностью согласен, что Китай — это угроза, на которой нам нужно сосредоточиться, — отметил Маккензи. — В то же время мы — глобальная держава и нам нужно мыслить глобально". Генерал признался, что во время поездки то и дело слышал от местных вопрос: привержены ли Штаты партнерству и на какую помощь можно рассчитывать.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуйлине - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
Враг в лице сверхдержавы. Кому не нужна дружба Москвы и Пекина

Подозрительное партнерство

Военных наверняка обеспокоило недавнее ближневосточное турне главы китайского МИД Ван И. В апреле он посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Иран и Турцию. Говорил там и о палестино-израильском конфликте, и о Сирии, Ливии, Йемене, разногласиях между другими государствами Персидского залива.
Министр даже представил конкретные предложения — чего не бывало раньше. Например, Китай готов стать площадкой для многостороннего диалога о механизмах обеспечения безопасности нефтяных объектов и морских путей. Кроме того, Ван И поблагодарил арабские страны за невмешательство во внутренние дела КНР и поддержку "контртеррористических мер" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Белый дом это называет геноцидом мусульманских народностей).
С Тегераном подписали соглашение о поставках нефти на 25 лет. Детали не сообщали, однако о том, что Китай готов вложить в энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана 400 миллиардов долларов, узнали еще год назад благодаря утечке черновиков документа.
© AP Photo / Ebrahim NorooziМинистр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время подписания соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" в Тегеране
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время подписания соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время подписания соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" в Тегеране
Наблюдатели отмечают, что Пекин старается не "отсвечивать", когда дело касается проектов в ближневосточных странах. Контракты в рамках инициативы "Один пояс — один путь" в других регионах часто презентуют с помпой. Однако большинство документов о взаимодействии со странами Ближнего Востока не публикуют полностью ни на китайском, ни на английском, ни на местном языке.
Совсем немного известно об инвестициях фонда национального благосостояния Абу Даби в китайскую компанию, исследующую искусственный интеллект, SenseTime, которая в числе прочего разрабатывает систему распознавания лиц. Сотрудничество с КНР в таких сферах не вызывает восторга у американцев, опасающихся, что Пекин распространяет в регионе "авторитарные примочки".
Впрочем, Иран — далеко не главный партнер КНР в регионе. Саудовская Аравия и Ирак опережают Тегеран по поставкам нефти, объему торгового оборота, прямых инвестиций и покупке вооружений. Продажи китайского оружия на Ближний Восток, хотя и недотягивают до американских, за последние годы сильно выросли.
Повстанцы-хуситы во время похорон бойцов, погибших в боях с поддерживаемыми Саудовской Аравией правительственными войсками, в Сане - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 08:00
США решили наказать саудитов. Выиграют ли от этого Россия и Иран

Ответственные за безопасность

Китайцы уже вышли на традиционно американские рынки, указывает в разговоре с РИА Новости заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Саудовская Аравия стала крупным покупателем китайского оружия, прежде всего боевых беспилотников, там даже запустили проект сборочного завода. Были ограниченные поставки баллистических ракет. Продают и артиллерию, и бронетехнику".
И хотя Пекин — главный экономический партнер многих стран региона и располагает базой в Джибути, такой роли, как США и Россия, в военном плане КНР пока не играет.
Да и сотрудничать с Ближним Востоком китайцам сложнее, чем с Африкой, отмечает собеседник. "Тут могут жестко отстаивать свои позиции. Даже Иран, который находится в изоляции, разрывал соглашения, когда Пекин не выполнял обязательства", — уточняет собеседник.
© AFP 2021 / STRРабочий проверяет робота, предназначенного для экспорта на Ближний Восток, на фабрике в Чжанъе
Рабочий проверяет робота, предназначенного для экспорта на Ближний Восток, на фабрике в Чжанъе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AFP 2021 / STR
Рабочий проверяет робота, предназначенного для экспорта на Ближний Восток, на фабрике в Чжанъе
Экономическая экспансия Китая раздражает американцев, однако они не в силах ничего изменить, отмечает менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. "В сложившейся реальности, трансформирующемся региональном и мировом порядке всем приходится идти на компромиссы", — говорит он в беседе с РИА Новости.
"Восприятие ближневосточными государствами Китая скорее позитивное. Там понимают, что десятилетиями гегемоном были Соединенные Штаты, это связывало руки многим: внешний актор проводил свою политику, а региональные вынужденно подчинялись, — рассуждает Мамедов. — Попытки противиться были обречены на провал. Пример тому — Ирак, обладавший одной из сильнейших армий в регионе, но США повергли страну в хаос".
С другой строны, заявления представителей Пентагона не стоит рассматривать как призыв к серьезным действиям, тем более что с Россией американцы на Ближнем Востоке пока сотрудничают, добавляет эксперт.
Маккензи не сказал ничего нового, полагает Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО. "Присутствие на Ближнем Востоке в былых масштабах тяготило Вашингтон, но попытки Барака Обамы и Дональда Трампа это оптимизировать встречали сопротивление военных, — напоминает он. — Есть тут и профессионально-личное: центральное командование традиционно было в эпицентре самых крупных военных операций США и его руководителям не хотелось бы уступать внутреннее лидерство тихоокеанскому командованию, а к этому подводит сама логика сдерживания Китая. Отсюда попытки показать руководству значимость Ближнего Востока через стратегически важную тему противостояния с Китаем и Россией".
В реальности ни у Пекина, ни у Москвы нет ни амбиций, ни ресурсов для доминирования в "американском стиле", полагает собеседник. "В современном мире это и не нужно: собственно, американский опыт свидетельствует, что масштабное военное присутствие не конвертируется автоматически во внешнеполитический успех", — поясняет Сучков.
При этом не стоит говорить об абсолютном упадке американского влияния в регионе, уточняет он. У США по-прежнему большой запас прочности. Поэтому американские военные несколько лукавят, когда убеждают собственную публику в Вашингтоне, что Россия и Китай "едят их обед".
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа 2020, 08:00
Нелюбовный треугольник. Где место России в холодной войне Китая и США
 
РоссияЦены на нефтьВан И (политик)Дональд ТрампБарак ОбамаСаудовская АравияКитайИракИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:23Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
16:20Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:12Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
16:11Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лента новостейМолния