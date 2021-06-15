https://ria.ru/20210615/blizhniyvostok-1736513486.html

Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок

Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок - РИА Новости, 15.06.2021

Придут не только русские. Американцев вытесняет новый сильный игрок

"Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:00

2021-06-15T08:00

2021-06-15T07:54

россия

цены на нефть

ван и (политик)

дональд трамп

барак обама

саудовская аравия

китай

ирак

иран

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Софья Мельничук. "Китай положил глаз на Ближний Восток", "Контракт на четыреста миллиардов долларов усиливает влияние", "Русским и китайцам достанется наш обед" — с такими заголовками выходят американские газеты. Военные озабочены тем, что Пекин и Москва займут их место в регионе, если ослабить хватку. Поводы для беспокойства есть: Китай — главный покупатель ближневосточной нефти и крупнейший экономический партнер многих стран, а без России невозможно решить политические проблемы. Кто же действительно способен вытеснить США, разбиралось РИА Новости. Вакуум помощиГлава центрального командования генерал Фрэнк Маккензи во время недавнего турне по Ближнему Востоку предрекал: "Вакуум после нашего ухода заполнят русские и китайцы". Вашингтон собирается переключить внимание на Восточную Азию. Это противоречит интересам саудитов, полагающихся на Вашингтон в борьбе с повстанцами-хуситами, отмечал Маккензи. У Пекина, по мнению генерала, долгосрочные цели по распространению экономической силы и созданию в регионе военных баз. Россия же готова продавать системы воздушной обороны и другие вооружения. "Я полностью согласен, что Китай — это угроза, на которой нам нужно сосредоточиться, — отметил Маккензи. — В то же время мы — глобальная держава и нам нужно мыслить глобально". Генерал признался, что во время поездки то и дело слышал от местных вопрос: привержены ли Штаты партнерству и на какую помощь можно рассчитывать. Подозрительное партнерствоВоенных наверняка обеспокоило недавнее ближневосточное турне главы китайского МИД Ван И. В апреле он посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Иран и Турцию. Говорил там и о палестино-израильском конфликте, и о Сирии, Ливии, Йемене, разногласиях между другими государствами Персидского залива. Министр даже представил конкретные предложения — чего не бывало раньше. Например, Китай готов стать площадкой для многостороннего диалога о механизмах обеспечения безопасности нефтяных объектов и морских путей. Кроме того, Ван И поблагодарил арабские страны за невмешательство во внутренние дела КНР и поддержку "контртеррористических мер" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Белый дом это называет геноцидом мусульманских народностей). С Тегераном подписали соглашение о поставках нефти на 25 лет. Детали не сообщали, однако о том, что Китай готов вложить в энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана 400 миллиардов долларов, узнали еще год назад благодаря утечке черновиков документа. Наблюдатели отмечают, что Пекин старается не "отсвечивать", когда дело касается проектов в ближневосточных странах. Контракты в рамках инициативы "Один пояс — один путь" в других регионах часто презентуют с помпой. Однако большинство документов о взаимодействии со странами Ближнего Востока не публикуют полностью ни на китайском, ни на английском, ни на местном языке. Совсем немного известно об инвестициях фонда национального благосостояния Абу Даби в китайскую компанию, исследующую искусственный интеллект, SenseTime, которая в числе прочего разрабатывает систему распознавания лиц. Сотрудничество с КНР в таких сферах не вызывает восторга у американцев, опасающихся, что Пекин распространяет в регионе "авторитарные примочки". Впрочем, Иран — далеко не главный партнер КНР в регионе. Саудовская Аравия и Ирак опережают Тегеран по поставкам нефти, объему торгового оборота, прямых инвестиций и покупке вооружений. Продажи китайского оружия на Ближний Восток, хотя и недотягивают до американских, за последние годы сильно выросли. Ответственные за безопасностьКитайцы уже вышли на традиционно американские рынки, указывает в разговоре с РИА Новости заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "Саудовская Аравия стала крупным покупателем китайского оружия, прежде всего боевых беспилотников, там даже запустили проект сборочного завода. Были ограниченные поставки баллистических ракет. Продают и артиллерию, и бронетехнику". И хотя Пекин — главный экономический партнер многих стран региона и располагает базой в Джибути, такой роли, как США и Россия, в военном плане КНР пока не играет. Да и сотрудничать с Ближним Востоком китайцам сложнее, чем с Африкой, отмечает собеседник. "Тут могут жестко отстаивать свои позиции. Даже Иран, который находится в изоляции, разрывал соглашения, когда Пекин не выполнял обязательства", — уточняет собеседник.Экономическая экспансия Китая раздражает американцев, однако они не в силах ничего изменить, отмечает менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов. "В сложившейся реальности, трансформирующемся региональном и мировом порядке всем приходится идти на компромиссы", — говорит он в беседе с РИА Новости."Восприятие ближневосточными государствами Китая скорее позитивное. Там понимают, что десятилетиями гегемоном были Соединенные Штаты, это связывало руки многим: внешний актор проводил свою политику, а региональные вынужденно подчинялись, — рассуждает Мамедов. — Попытки противиться были обречены на провал. Пример тому — Ирак, обладавший одной из сильнейших армий в регионе, но США повергли страну в хаос". С другой строны, заявления представителей Пентагона не стоит рассматривать как призыв к серьезным действиям, тем более что с Россией американцы на Ближнем Востоке пока сотрудничают, добавляет эксперт. Маккензи не сказал ничего нового, полагает Максим Сучков, директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО. "Присутствие на Ближнем Востоке в былых масштабах тяготило Вашингтон, но попытки Барака Обамы и Дональда Трампа это оптимизировать встречали сопротивление военных, — напоминает он. — Есть тут и профессионально-личное: центральное командование традиционно было в эпицентре самых крупных военных операций США и его руководителям не хотелось бы уступать внутреннее лидерство тихоокеанскому командованию, а к этому подводит сама логика сдерживания Китая. Отсюда попытки показать руководству значимость Ближнего Востока через стратегически важную тему противостояния с Китаем и Россией".В реальности ни у Пекина, ни у Москвы нет ни амбиций, ни ресурсов для доминирования в "американском стиле", полагает собеседник. "В современном мире это и не нужно: собственно, американский опыт свидетельствует, что масштабное военное присутствие не конвертируется автоматически во внешнеполитический успех", — поясняет Сучков. При этом не стоит говорить об абсолютном упадке американского влияния в регионе, уточняет он. У США по-прежнему большой запас прочности. Поэтому американские военные несколько лукавят, когда убеждают собственную публику в Вашингтоне, что Россия и Китай "едят их обед".

https://ria.ru/20210328/sblizhenie-1602853957.html

https://ria.ru/20210302/araviya-1599496112.html

https://ria.ru/20200821/rossiyakitay-1576057823.html

россия

саудовская аравия

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, ван и (политик), дональд трамп, барак обама, саудовская аравия, китай, ирак, иран, сша, в мире