https://ria.ru/20210615/belorussiya-1737054567.html
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19
Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать десятидневную самоизоляцию в рамках мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:14
2021-06-15T12:14
2021-06-15T12:14
распространение коронавируса
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_664879173e71bafcdbd74fe59402dce4.jpg
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать десятидневную самоизоляцию в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, исключив из списка девять стран, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней. Изначально в этом списке были 169 стран, летом 2020 года перечень постепенно сокращался, а затем минздрав вновь стал его расширять. РФ была исключена из перечня в июле 2020 года."Из перечня с 16 июня 2021 года исключаются девять стран, ранее включенные в него", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что при въезде из стран так называемой "красной зоны" обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней, если въезд осуществлен из страны "зеленой зоны", самоизоляция не нужна.Согласно сообщению, из перечня стран "красной зоны" исключаются Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдавия, Сербия.Таким образом, в перечне с 16 июня будет 132 страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/vaktsina-1731393415.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733777973_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77afe7d109d501c29d1dea4e4494ea78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19
Белоруссия сократила список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция из-за COVID-19