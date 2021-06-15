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Распространение коронавируса
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Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19 - РИА Новости, 15.06.2021
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19
Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать десятидневную самоизоляцию в рамках мер по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:14
2021-06-15T12:14
распространение коронавируса
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
белоруссия
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать десятидневную самоизоляцию в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, исключив из списка девять стран, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней. Изначально в этом списке были 169 стран, летом 2020 года перечень постепенно сокращался, а затем минздрав вновь стал его расширять. РФ была исключена из перечня в июле 2020 года."Из перечня с 16 июня 2021 года исключаются девять стран, ранее включенные в него", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что при въезде из стран так называемой "красной зоны" обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней, если въезд осуществлен из страны "зеленой зоны", самоизоляция не нужна.Согласно сообщению, из перечня стран "красной зоны" исключаются Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдавия, Сербия.Таким образом, в перечне с 16 июня будет 132 страны.
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министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, белоруссия
Белоруссия сократила список стран "красной зоны" по COVID-19
12:14 15.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНациональный аэропорт "Минск"
Национальный аэропорт Минск - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белоруссия сократила список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция из-за COVID-19

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Белоруссия актуализировала перечень стран, по прибытии из которых нужно соблюдать десятидневную самоизоляцию в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, исключив из списка девять стран, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная самоизоляция. Сначала срок составлял две недели, но потом он был сокращен до десяти дней. Изначально в этом списке были 169 стран, летом 2020 года перечень постепенно сокращался, а затем минздрав вновь стал его расширять. РФ была исключена из перечня в июле 2020 года.
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"Из перечня с 16 июня 2021 года исключаются девять стран, ранее включенные в него", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что при въезде из стран так называемой "красной зоны" обязательна самоизоляция в течение 10 календарных дней, если въезд осуществлен из страны "зеленой зоны", самоизоляция не нужна.
Согласно сообщению, из перечня стран "красной зоны" исключаются Северная Македония, Сан-Марино, Монако, Армения, Босния и Герцеговина, Словакия, Болгария, Молдавия, Сербия.
Таким образом, в перечне с 16 июня будет 132 страны.
 
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