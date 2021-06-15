https://ria.ru/20210615/belorussiya-1737044491.html
МВД объяснило, почему Тихановскую исключили из базы разыскиваемых лиц
МВД объяснило, почему Тихановскую исключили из базы разыскиваемых лиц - РИА Новости, 15.06.2021
МВД объяснило, почему Тихановскую исключили из базы разыскиваемых лиц
Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц на основании решения инициатора розыска - Белоруссии,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:24
2021-06-15T11:24
2021-06-15T11:24
светлана тихановская
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц на основании решения инициатора розыска - Белоруссии, следует из ответа МВД РФ РИА Новости.Ранее стало известно, что оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц."Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет МИБ [Межгосударственный информационный банк] находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска", - говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости о том, почему МВД РФ исключило Тихановскую из базы разыскиваемых в РФ лиц.В связи с этим ведомство рекомендовало по данному вопросу обратиться в правоохранительные органы Белоруссии.
https://ria.ru/20210611/sanktsii-1736660728.html
https://ria.ru/20210607/tikhanovskaya-1735904423.html
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светлана тихановская, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), белоруссия, в мире
МВД объяснило, почему Тихановскую исключили из базы разыскиваемых лиц
МВД РФ исключило Светлану Тихановскую из базы межгосударственного розыска