В Приморье четыре дня искали двух сбежавших из дома школьниц
В Приморье четыре дня искали двух школьниц, сбежавших из дома чтобы уехать в Сибирь
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Две школьницы 12 и 13 лет сбежали из дома в поселке Славянка в Приморье во Владивосток, чтобы уехать в Сибирь, их нашли спустя четыре дня, сообщает краевое УМВД РФ.
"Беглянок обнаружили спустя четыре дня за 167 километров от дома. Они намеревались продолжить путешествие и отправиться в Сибирь", - говорится в сообщении.
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Двух школьниц из поселка Славянка искали полицейские, волонтеры и инспекторы по делам несовершеннолетних. Многие жители края сообщали в полицию о том, что видели девочек в разных районах региона. Вскоре поступила информация, что школьниц заметили во Владивостоке.
"Девочек видели в подъезде многоквартирного дома на улице Набережной, куда они приходили ночевать. В ходе поисковых мероприятий беглянок удалось обнаружить на одной из центральных улиц Владивостока. Детей передали родителям. В настоящее время с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют обстоятельства произошедшего", - отмечает полиция.
Установлено, что обе школьницы состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Во Владивосток они добирались на попутном транспорте. По предварительной информации, девочки планировали покинуть Приморье и отправиться в Красноярск в гости к приятелю.
Решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.
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