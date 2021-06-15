https://ria.ru/20210615/begstvo-1737012393.html

В Приморье четыре дня искали двух сбежавших из дома школьниц

В Приморье четыре дня искали двух сбежавших из дома школьниц - РИА Новости, 15.06.2021

В Приморье четыре дня искали двух сбежавших из дома школьниц

Две школьницы 12 и 13 лет сбежали из дома в поселке Славянка в Приморье во Владивосток, чтобы уехать в Сибирь, их нашли спустя четыре дня, сообщает краевое УМВД РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T04:27

2021-06-15T04:27

2021-06-15T04:27

славянка

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Две школьницы 12 и 13 лет сбежали из дома в поселке Славянка в Приморье во Владивосток, чтобы уехать в Сибирь, их нашли спустя четыре дня, сообщает краевое УМВД РФ.Двух школьниц из поселка Славянка искали полицейские, волонтеры и инспекторы по делам несовершеннолетних. Многие жители края сообщали в полицию о том, что видели девочек в разных районах региона. Вскоре поступила информация, что школьниц заметили во Владивостоке.Установлено, что обе школьницы состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Во Владивосток они добирались на попутном транспорте. По предварительной информации, девочки планировали покинуть Приморье и отправиться в Красноярск в гости к приятелю.Решается вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/shkolniki-1601396398.html

https://ria.ru/20200904/pobeg-1576726685.html

владивосток

приморский край

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славянка , владивосток, приморский край, происшествия