https://ria.ru/20210615/bayden-1737068654.html

Байден рассказал о своей позиции в сфере отношений с ЕС и НАТО

Байден рассказал о своей позиции в сфере отношений с ЕС и НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

Байден рассказал о своей позиции в сфере отношений с ЕС и НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что его взгляд на отношения США с ЕС и НАТО сильно отличается от видения его предшественника Дональда Трампа. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:33

2021-06-15T13:33

2021-06-15T13:57

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

брюссель

еврокомиссия

европейский совет

джо байден

нато

евросоюз

сша

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что его взгляд на отношения США с ЕС и НАТО сильно отличается от видения его предшественника Дональда Трампа."Я думаю, что у нас есть прекрасная возможность работать совместно с ЕС, а также с НАТО. И мы очень этому рады... США в высшей степени заинтересованы в хороших отношениях и с НАТО, и с ЕС. Моя точка зрения сильно отличается от точки зрения моего предшественника", - заявил Байден перед саммитом ЕС-США.Саммит руководства Евросоюза и США проходит во вторник в Брюсселе. Это первый такой саммит для Байдена после его вступления в должность президента США.Прибывшего на саммит Байдена сопровождали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. Лидеры ЕС и США были в масках. Они уже традиционно не стали пожимать друг другу руки при встрече, а поприветствовали друг друга соприкоснувшись предплечьями.

https://ria.ru/20210614/bayden-1736941446.html

https://ria.ru/20210613/evrosoyuz-1736860972.html

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урсула фон дер ляйен, дональд трамп, брюссель, еврокомиссия, европейский совет, джо байден, нато, евросоюз, сша, в мире