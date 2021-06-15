https://ria.ru/20210615/armeniya-1737050426.html

Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян

Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян - РИА Новости, 15.06.2021

Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что все лозунги, которые выдвигала действующая власть в 2018 году, рассыпаются как домино. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:54

2021-06-15T11:54

2021-06-15T12:03

роберт кочарян

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в мире

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ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что все лозунги, которые выдвигала действующая власть в 2018 году, рассыпаются как домино."Вы знаете, самое интересное, что они пришли к власти под лозунгом борьбы с олигархией и отделения бизнеса от политики. Вообще-то много было у них красивых лозунгов. Предали абсолютно все, абсолютно все", - заявил Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, среди последних предательств собственной позиции и лозунгов – это включение в предвыборный список правящей партии не самых "стерильных" олигархов."Это то, что мы имеем. Круг замкнулся. Один за другим, абсолютно все провозглашенные лозунги, которые подняли тогда людей на массовые выступления, абсолютно все рассыпались как доминошные камешки", - сказал Кочарян.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737047899.html

https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html

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роберт кочарян, армения, в мире