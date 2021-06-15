https://ria.ru/20210615/armeniya-1737050426.html
Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян
Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян - РИА Новости, 15.06.2021
Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что все лозунги, которые выдвигала действующая власть в 2018 году, рассыпаются как домино. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:54
2021-06-15T11:54
2021-06-15T12:03
роберт кочарян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599589280_0:437:2864:2048_1920x0_80_0_0_17a1859688aabf76eb08d8f55135c7bd.jpg
ЕРЕВАН, 15 июн – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что все лозунги, которые выдвигала действующая власть в 2018 году, рассыпаются как домино."Вы знаете, самое интересное, что они пришли к власти под лозунгом борьбы с олигархией и отделения бизнеса от политики. Вообще-то много было у них красивых лозунгов. Предали абсолютно все, абсолютно все", - заявил Кочарян в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT.По его словам, среди последних предательств собственной позиции и лозунгов – это включение в предвыборный список правящей партии не самых "стерильных" олигархов."Это то, что мы имеем. Круг замкнулся. Один за другим, абсолютно все провозглашенные лозунги, которые подняли тогда людей на массовые выступления, абсолютно все рассыпались как доминошные камешки", - сказал Кочарян.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210615/kocharyan-1737047899.html
https://ria.ru/20210615/stolknoveniya-1737040205.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/02/1599589280_282:342:2557:2048_1920x0_80_0_0_18606470695b156c09a792ba36d0c26b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт кочарян, армения, в мире
Лозунги армянской власти рассыпаются как домино, заявил Кочарян
11:54 15.06.2021 (обновлено: 12:03 15.06.2021)
Кочарян считает, что лозунги, которые выдвигала действующая власть, рассыпаются как домино