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Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов - РИА Новости, 15.06.2021
Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
Силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 160 боевиков радикального движения "Талибан", еще более 100 получили ранения в девяти... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:14
2021-06-15T09:14
нангархар
герат (провинция)
бадахшан
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 160 боевиков радикального движения "Талибан", еще более 100 получили ранения в девяти провинциях за последние сутки, передает агентство Пажвак со ссылкой на минобороны страны."Сто шестьдесят талибов были убиты, 108 ранены в провинциях Кундуз, Газни, Бадгис, Герат, Гильменд, Гор, Нангархар, Вардак и Бадахшан за последние 24 часа в результате операций сил безопасности Афганистана", - приводит агентство сообщение минобороны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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герат (провинция)
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нангархар, герат (провинция), бадахшан, афганистан, талибан, в мире
Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14 15.06.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

В Афганистане силовики за сутки ликвидировали по меньшей мере 160 талибов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 160 боевиков радикального движения "Талибан", еще более 100 получили ранения в девяти провинциях за последние сутки, передает агентство Пажвак со ссылкой на минобороны страны.
"Сто шестьдесят талибов были убиты, 108 ранены в провинциях Кундуз, Газни, Бадгис, Герат, Гильменд, Гор, Нангархар, Вардак и Бадахшан за последние 24 часа в результате операций сил безопасности Афганистана", - приводит агентство сообщение минобороны.
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 09:44
Талибы устроили взрыв на военной базе в Афганистане
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
 
НангархарГерат (провинция)БадахшанАфганистанТалибанВ мире
 
 
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