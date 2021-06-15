https://ria.ru/20210615/afganistan-1737023411.html

Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов

Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов - РИА Новости, 15.06.2021

Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов

Силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 160 боевиков радикального движения "Талибан", еще более 100 получили ранения в девяти... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:14

2021-06-15T09:14

2021-06-15T09:14

нангархар

герат (провинция)

бадахшан

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Силы обороны и безопасности Афганистана ликвидировали по меньшей мере 160 боевиков радикального движения "Талибан", еще более 100 получили ранения в девяти провинциях за последние сутки, передает агентство Пажвак со ссылкой на минобороны страны."Сто шестьдесят талибов были убиты, 108 ранены в провинциях Кундуз, Газни, Бадгис, Герат, Гильменд, Гор, Нангархар, Вардак и Бадахшан за последние 24 часа в результате операций сил безопасности Афганистана", - приводит агентство сообщение минобороны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210503/afganistan-1730969451.html

нангархар

герат (провинция)

бадахшан

афганистан

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нангархар, герат (провинция), бадахшан, афганистан, талибан, в мире