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Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян
Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян - РИА Новости, 15.06.2021
Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян
Директор пансионата "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда Игорь Акалович заявил, что пострадавшие при стрельбе россияне неоднократно привлекали к себе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:37
2021-06-15T16:07
россия
пицунда
гагра
гудаутский район
абхазия
сочи
происшествия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Директор пансионата "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда Игорь Акалович заявил, что пострадавшие при стрельбе россияне неоднократно привлекали к себе внимание. По его словам, мужчины, в которых стрелял местный 43-летний житель, сняли номер за день до происшествия. "В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там", — рассказал директор пансионата в интервью Sputnik Абхазия. Он также добавил, что после этого россияне ушли в ресторан "Апсны", где все и произошло.Сейчас опрашивают очевидцев и сотрудников. Во всем пансионате усилят меры безопасности.Инцидент произошел в ночь на вторник. У россиян случился конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилия. В результате он выстрелил одному из них в область левой стопы и колена, второй получил шесть ранений в область левой ноги и таза. Их отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи. Сам стрелявший тоже пострадал из-за отрикошетившей пули, его взяли под стражу. Известно, что он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html
https://ria.ru/20210608/raneniya-1736116789.html
россия
пицунда
гагра
гудаутский район
абхазия
сочи
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россия, пицунда, гагра, гудаутский район, абхазия, сочи, происшествия
Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян
14:37 15.06.2021 (обновлено: 16:07 15.06.2021)
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПансионат Самшитовая Роща в Пицунде
Пансионат Самшитовая Роща в Пицунде - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк

Директор пансионата раскрыл подробности нападения на российских туристов в Абхазии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Директор пансионата "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда Игорь Акалович заявил, что пострадавшие при стрельбе россияне неоднократно привлекали к себе внимание.
По его словам, мужчины, в которых стрелял местный 43-летний житель, сняли номер за день до происшествия.
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Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
"В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там", — рассказал директор пансионата в интервью Sputnik Абхазия.
Он также добавил, что после этого россияне ушли в ресторан "Апсны", где все и произошло.
Сейчас опрашивают очевидцев и сотрудников. Во всем пансионате усилят меры безопасности.
Инцидент произошел в ночь на вторник. У россиян случился конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилия. В результате он выстрелил одному из них в область левой стопы и колена, второй получил шесть ранений в область левой ноги и таза. Их отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи.
Сам стрелявший тоже пострадал из-за отрикошетившей пули, его взяли под стражу. Известно, что он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
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РоссияПицундаГаграГудаутский районАбхазияСочиПроисшествия
 
 
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