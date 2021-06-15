https://ria.ru/20210615/abkhaziya-1737080982.html

Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян

Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян - РИА Новости, 15.06.2021

Директор пансионата в Абхазии раскрыл подробности нападения на россиян

Директор пансионата "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда Игорь Акалович заявил, что пострадавшие при стрельбе россияне неоднократно привлекали к себе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:37

2021-06-15T14:37

2021-06-15T16:07

россия

пицунда

гагра

гудаутский район

абхазия

сочи

происшествия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Директор пансионата "Самшитовая роща" в абхазском городе Пицунда Игорь Акалович заявил, что пострадавшие при стрельбе россияне неоднократно привлекали к себе внимание. По его словам, мужчины, в которых стрелял местный 43-летний житель, сняли номер за день до происшествия. "В медицинском блоке на них обратили внимание, главврач которого сказал, что с ними что-то не так. Возможно, у них было какое-то нервное возбуждение или были выпившие, не могу сказать точно. Вечером гости жаловались на шум и вызвали охрану. Как раз эти двое мужчин были там", — рассказал директор пансионата в интервью Sputnik Абхазия. Он также добавил, что после этого россияне ушли в ресторан "Апсны", где все и произошло.Сейчас опрашивают очевидцев и сотрудников. Во всем пансионате усилят меры безопасности.Инцидент произошел в ночь на вторник. У россиян случился конфликт с жителем села Лыхны Гудаутского района Дмитрием Пилия. В результате он выстрелил одному из них в область левой стопы и колена, второй получил шесть ранений в область левой ноги и таза. Их отвезли сначала в больницу в Гаграх, а затем — в Сочи. Сам стрелявший тоже пострадал из-за отрикошетившей пули, его взяли под стражу. Известно, что он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html

https://ria.ru/20210608/raneniya-1736116789.html

россия

пицунда

гагра

гудаутский район

абхазия

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пицунда, гагра, гудаутский район, абхазия, сочи, происшествия