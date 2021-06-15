Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210615/abkhaziya-1737048038.html
Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали
Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали - РИА Новости, 15.06.2021
Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали
Задержан житель Абхазии, ранивший двух российских туристов, ранее он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:39
2021-06-15T12:05
мвд абхазии
гудаутский район
туризм
россия
новости - туризм
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147937/46/1479374672_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_24c3e411f9a3522e1baf7e989ef6e787.jpg
СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Задержан житель Абхазии, ранивший двух российских туристов, ранее он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили РИА Новости в МВД республики.Российские туристы, получившие ранения во время стрельбы, доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. По данным МВД республики, стрельба произошла в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда.В МВД Абхазии уточнили, что стрелявший Дмитрий Пилия является жителем села Лыхны Гудаутского района. Ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения. Семнадцатого мая в отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, подозреваемый был выпущен под подписку о невыезде.Во время стрельбы он был ранен осколком от выпущенных пуль из своего пистолета. "В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в ЦРБ города Сухум", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html
гудаутский район
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147937/46/1479374672_173:0:894:541_1920x0_80_0_0_780f272deb28060eafbc1939303cc38d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд абхазии, гудаутский район, россия, новости - туризм, абхазия, в мире
Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали
11:39 15.06.2021 (обновлено: 12:05 15.06.2021)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукПолицейский автомобиль у входа на территорию комплекса Абхазского гостелевидения в Сухуме, где произошел взрыв
Полицейский автомобиль у входа на территорию комплекса Абхазского гостелевидения в Сухуме, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали

Читать ria.ru в
СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Задержан житель Абхазии, ранивший двух российских туристов, ранее он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Российские туристы, получившие ранения во время стрельбы, доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. По данным МВД республики, стрельба произошла в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда.
В МВД Абхазии уточнили, что стрелявший Дмитрий Пилия является жителем села Лыхны Гудаутского района. Ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения. Семнадцатого мая в отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, подозреваемый был выпущен под подписку о невыезде.
Во время стрельбы он был ранен осколком от выпущенных пуль из своего пистолета. "В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в ЦРБ города Сухум", - уточнили в пресс-службе.
Кадры стрельбы в Самшитовой роще Абхазии
11:57
Момент стрельбы по российским туристам в Абхазии попал на видео
 
ТуризмМВД АбхазииГудаутский районРоссияНовости - ТуризмАбхазияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:23Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
16:20Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:12Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
16:11Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лента новостейМолния