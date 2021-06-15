https://ria.ru/20210615/abkhaziya-1737048038.html

Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали

Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали - РИА Новости, 15.06.2021

Жителя Абхазии, ранившего двух российских туристов, задержали

Задержан житель Абхазии, ранивший двух российских туристов, ранее он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:39

2021-06-15T11:39

2021-06-15T12:05

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СУХУМ, 15 июн – РИА Новости. Задержан житель Абхазии, ранивший двух российских туристов, ранее он находился под следствием за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, сообщили РИА Новости в МВД республики.Российские туристы, получившие ранения во время стрельбы, доставлены в сочинскую больницу. Консульство РФ и представительство МВД РФ в Абхазии держат на контроле ситуацию со стрельбой. По данным МВД республики, стрельба произошла в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда.В МВД Абхазии уточнили, что стрелявший Дмитрий Пилия является жителем села Лыхны Гудаутского района. Ранее он неоднократно привлекался за различные правонарушения. Семнадцатого мая в отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, подозреваемый был выпущен под подписку о невыезде.Во время стрельбы он был ранен осколком от выпущенных пуль из своего пистолета. "В данный момент подсудимый Пилия взят под стражу и находится в ЦРБ города Сухум", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210615/strelba-1737050939.html

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