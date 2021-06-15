https://ria.ru/20210615/abkhaziya-1737042627.html
В Абхазии ранили двоих российских туристов
В Абхазии ранили двоих российских туристов - РИА Новости, 15.06.2021
В Абхазии ранили двоих российских туристов
Двое россиян пострадали при стрельбе в Пицунде, сообщило РИА Новости посольство в Абхазии. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:15
2021-06-15T11:15
2021-06-15T12:28
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СУХУМ, 15 июн — РИА Новости. Двое россиян пострадали при стрельбе в Пицунде, сообщило РИА Новости посольство в Абхазии."Это были отдыхающие. Их отвезли в больницу. Сначала в гагрскую, затем вывезли в Сочи", — сказал сотрудник диппредставительства.По данным МВД республики, в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща", у местного жителя произошел конфликт с двумя российскими туристами. Он стрелял им по ногам. Как рассказал агентству Sputnik Абхазия глава администрации Пицунды Руслан Хунцария, в процессе пуля рикошетом попала в самого стрелявшего. Его задержали, ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия.
https://ria.ru/20210609/abkhaziya-1736304731.html
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пицунда, сочи, происшествия, в мире, россия, абхазия
В Абхазии ранили двоих российских туристов
11:15 15.06.2021 (обновлено: 12:28 15.06.2021)
Двоих российских туристов, раненных в Абхазии во время стрельбы, доставили в сочинскую больницу
СУХУМ, 15 июн — РИА Новости. Двое россиян пострадали при стрельбе в Пицунде, сообщило РИА Новости посольство в Абхазии.
"Это были отдыхающие. Их отвезли в больницу. Сначала в гагрскую, затем вывезли в Сочи", — сказал сотрудник диппредставительства.
По данным МВД республики, в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща", у местного жителя произошел конфликт с двумя российскими туристами. Он стрелял им по ногам.
Как рассказал агентству Sputnik Абхазия
глава администрации Пицунды Руслан Хунцария, в процессе пуля рикошетом попала в самого стрелявшего.
Его задержали, ранее он находился под следствием за незаконное ношение оружия.