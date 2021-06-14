Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/zelenskiy-1736939772.html
Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО
Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил о важности четкой перспективы членства... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:46
2021-06-14T14:22
северный поток — 2
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
киев
нато
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_2a1d5cdec5bef5d83cf5365062881c87.jpg
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил о важности четкой перспективы членства Украины в НАТО.По информации Офиса президента Украины, разговор Зеленского и Джонсона состоялся перед саммитом НАТО, который начинается в понедельник. В ходе встречи на высшем уровне будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности, в контексте саммита НАТО. Владимир Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности", - говорится в сообщении.Зеленский отметил, что Киев сделал все необходимое для того, чтобы получить план действий по членству в НАТО."Мы сделали все, что нужно, для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - цитирует Зеленского пресс-служба.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью в Донбассе и у границ Украины. Он заявил, что полного отвода российских войск не произошло и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.Зеленский акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.Кроме того, украинский президент поднял вопрос противодействия реализации проекта газопровода "Северный поток 2", который он назвал вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в действие недопустимо.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210614/dzhonson-1736934220.html
https://ria.ru/20210614/nato-1736915352.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/ukraina-1736618473.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733171206_0:0:2701:2025_1920x0_80_0_0_f0a3b3a5c1184096bd2739fa5062327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, киев, нато, украина, в мире
Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО
13:46 14.06.2021 (обновлено: 14:22 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Зеленский в разговоре с Джонсоном заявил о важности перспективы членства Украины в НАТО

Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил о важности четкой перспективы членства Украины в НАТО.
По информации Офиса президента Украины, разговор Зеленского и Джонсона состоялся перед саммитом НАТО, который начинается в понедельник. В ходе встречи на высшем уровне будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 12:37
Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО
"Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности, в контексте саммита НАТО. Владимир Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что Киев сделал все необходимое для того, чтобы получить план действий по членству в НАТО.
"Мы сделали все, что нужно, для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 08:05
Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью в Донбассе и у границ Украины. Он заявил, что полного отвода российских войск не произошло и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Зеленский акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.
Кроме того, украинский президент поднял вопрос противодействия реализации проекта газопровода "Северный поток 2", который он назвал вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в действие недопустимо.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 13:42В мире
В ФРГ высказались о повестке вступления Украины в НАТО
 
Северный поток — 2Верховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенКиевНАТОУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24Ушаков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден
09:22Ушаков сообщил об эпидемиологических мерах перед саммитом Россия — США
09:19Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Лента новостейМолния