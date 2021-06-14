Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО
13:46 14.06.2021 (обновлено: 14:22 14.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Зеленский в разговоре с Джонсоном заявил о важности перспективы членства Украины в НАТО
КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил о важности четкой перспективы членства Украины в НАТО.
По информации Офиса президента Украины, разговор Зеленского и Джонсона состоялся перед саммитом НАТО, который начинается в понедельник. В ходе встречи на высшем уровне будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
"Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности, в контексте саммита НАТО. Владимир Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что Киев сделал все необходимое для того, чтобы получить план действий по членству в НАТО.
"Мы сделали все, что нужно, для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - цитирует Зеленского пресс-служба.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью в Донбассе и у границ Украины. Он заявил, что полного отвода российских войск не произошло и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.
Зеленский акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.
Кроме того, украинский президент поднял вопрос противодействия реализации проекта газопровода "Северный поток 2", который он назвал вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в действие недопустимо.