https://ria.ru/20210614/zelenskiy-1736939772.html

Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО

Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО - РИА Новости, 14.06.2021

Зеленский заявил Джонсону о важности перспективы членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил о важности четкой перспективы членства... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:46

2021-06-14T13:46

2021-06-14T14:22

северный поток — 2

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

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КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил о важности четкой перспективы членства Украины в НАТО.По информации Офиса президента Украины, разговор Зеленского и Джонсона состоялся перед саммитом НАТО, который начинается в понедельник. В ходе встречи на высшем уровне будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности, в контексте саммита НАТО. Владимир Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов безопасности", - говорится в сообщении.Зеленский отметил, что Киев сделал все необходимое для того, чтобы получить план действий по членству в НАТО."Мы сделали все, что нужно, для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями", - цитирует Зеленского пресс-служба.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью в Донбассе и у границ Украины. Он заявил, что полного отвода российских войск не произошло и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы имеющим место усилением "агрессивных действий" со стороны России. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны.Зеленский акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.Кроме того, украинский президент поднял вопрос противодействия реализации проекта газопровода "Северный поток 2", который он назвал вызовом в сфере безопасности для Украины, и заявил, что его введение в действие недопустимо.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210614/dzhonson-1736934220.html

https://ria.ru/20210614/nato-1736915352.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/ukraina-1736618473.html

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северный поток — 2, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, киев, нато, украина, в мире