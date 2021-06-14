https://ria.ru/20210614/zapravka-1736947247.html

На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом

На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом - РИА Новости, 14.06.2021

На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом

Автозаправка, в том числе с газовым топливом, горит в Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60, взрываются резервуары с топливом, есть пострадавшие,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:51

2021-06-14T14:51

2021-06-14T15:18

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Автозаправка, в том числе с газовым топливом, горит в Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60, взрываются резервуары с топливом, есть пострадавшие, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону."По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги и сейчас будут госпитализированы в ожоговый центр", - сообщил представитель ГУМЧС.Он пояснил, что на месте пожара происходят взрывы, в связи с чем пожарные работают на безопасном расстоянии.В ГУМЧС также сообщили, что в связи с пожаром Гусинобродское шоссе полностью перекрыто от торгового центра "Дружба" до улицы Доватора. Также перекрыты трамвайные пути.

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП 2021-06-14T14:51 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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