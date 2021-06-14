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На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом
На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом - РИА Новости, 14.06.2021
На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом
Автозаправка, в том числе с газовым топливом, горит в Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60, взрываются резервуары с топливом, есть пострадавшие,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:51
2021-06-14T14:51
2021-06-14T15:18
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Автозаправка, в том числе с газовым топливом, горит в Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60, взрываются резервуары с топливом, есть пострадавшие, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону."По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги и сейчас будут госпитализированы в ожоговый центр", - сообщил представитель ГУМЧС.Он пояснил, что на месте пожара происходят взрывы, в связи с чем пожарные работают на безопасном расстоянии.В ГУМЧС также сообщили, что в связи с пожаром Гусинобродское шоссе полностью перекрыто от торгового центра "Дружба" до улицы Доватора. Также перекрыты трамвайные пути.
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
2021-06-14T14:51
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РИА Новости
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видео, новосибирск, происшествия
На заправке в Новосибирске взорвались резервуары с топливом
14:51 14.06.2021 (обновлено: 15:18 14.06.2021)
В Новосибирске загорелась автозаправка, взорвались резервуары с топливом