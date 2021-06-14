https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html

Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair

Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair - РИА Новости, 14.06.2021

Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "принципиальными лицемерами" журналистов Би-би-си, ушедших в знак протеста с пресс-конференции,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:50

2021-06-14T17:50

2021-06-14T17:52

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

мария захарова

белоруссия

медиа - общество

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "принципиальными лицемерами" журналистов Би-би-си, ушедших в знак протеста с пресс-конференции, организованной МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой в Минске борта Ryanair.Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Захарова также посоветовала всем интересующимся инцидентом с бортом Ryanair посмотреть сегодняшнюю пресс-конференцию целиком. "Я очень советую всем, кто хочется разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании в Белоруссии, посмотреть от начала до конца пресс-конференцию, которая прошла сегодня в Минске. Начинается примерно после 20-й минуты. Очень познавательно", - написала она.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210614/konferentsiya-1736950250.html

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736963294.html

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мария захарова, белоруссия, медиа - общество, политика