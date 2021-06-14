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https://ria.ru/20210614/zakharova-1736971702.html
Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair
Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair - РИА Новости, 14.06.2021
Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "принципиальными лицемерами" журналистов Би-би-си, ушедших в знак протеста с пресс-конференции,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:50
2021-06-14T17:52
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мария захарова
белоруссия
медиа - общество
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "принципиальными лицемерами" журналистов Би-би-си, ушедших в знак протеста с пресс-конференции, организованной МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой в Минске борта Ryanair.Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Захарова также посоветовала всем интересующимся инцидентом с бортом Ryanair посмотреть сегодняшнюю пресс-конференцию целиком. "Я очень советую всем, кто хочется разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании в Белоруссии, посмотреть от начала до конца пресс-конференцию, которая прошла сегодня в Минске. Начинается примерно после 20-й минуты. Очень познавательно", - написала она.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210614/konferentsiya-1736950250.html
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736963294.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мария захарова, белоруссия, медиа - общество, политика
Захарова осудила журналистов, покинувших пресс-конференцию по Ryanair
17:50 14.06.2021 (обновлено: 17:52 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Захарова назвала журналистов Би-би-си, покинувших пресс-конференцию по Ryanair, лицемерами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "принципиальными лицемерами" журналистов Би-би-си, ушедших в знак протеста с пресс-конференции, организованной МИД Белоруссии по ситуации с экстренной посадкой в Минске борта Ryanair.

"Журналисты Би-би-си ушли с пресс-конференции... в знак протеста против того, что (задержанного в результате экстренной посадки того самолета) Романа Протасевича, по их мнению, принуждают в ней участвовать. Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Основатель сайта разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Захарова также посоветовала всем интересующимся инцидентом с бортом Ryanair посмотреть сегодняшнюю пресс-конференцию целиком. "Я очень советую всем, кто хочется разобраться в ситуации с посадкой борта ирландской авиакомпании в Белоруссии, посмотреть от начала до конца пресс-конференцию, которая прошла сегодня в Минске. Начинается примерно после 20-й минуты. Очень познавательно", - написала она.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 15:15
Протасевич принял участие в пресс-конференции по ЧП с самолетом Ryanair
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:43
Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко
 
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