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Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan - РИА Новости, 14.06.2021
Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:51
2021-06-14T14:34
карлос гон
nissan motor
япония
сша
токио
в мире
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ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, сообщило агентство Киодо.В ответ на предъявленные обвинения отец и сын Тейлоры признали, что "ошибки здесь нет", приводит их слова агентство.Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22:30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.В Японии нет отметок о том, что экс-глава Nissan пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана Гон пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать его Японии.Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019-го Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере полутора миллиардов иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны их задержали в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.
https://ria.ru/20200720/1574573606.html
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карлос гон, nissan motor, япония, сша, токио, в мире
Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:51 14.06.2021 (обновлено: 14:34 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКарлос Гон
Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Двое граждан США признали в суде, что помогли экс-главе Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии

Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, сообщило агентство Киодо.
В ответ на предъявленные обвинения отец и сын Тейлоры признали, что "ошибки здесь нет", приводит их слова агентство.
Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
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Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).
По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22:30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.
В Японии нет отметок о том, что экс-глава Nissan пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана Гон пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать его Японии.
Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019-го Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере полутора миллиардов иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.
Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны их задержали в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
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Карлос ГонNissan MotorЯпонияСШАТокиоВ мире
 
 
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