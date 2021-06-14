https://ria.ru/20210614/yaponiya-1736917442.html

Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan

Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan - РИА Новости, 14.06.2021

Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan

Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:51

2021-06-14T08:51

2021-06-14T14:34

карлос гон

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ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Майкл и Питер Тейлоры признали в ходе первого судебного слушания, которое началось в Токийском окружном суде, что помогли сбежать из Японии бывшему главе автоконцерна Nissan Карлосу Гону, сообщило агентство Киодо.В ответ на предъявленные обвинения отец и сын Тейлоры признали, что "ошибки здесь нет", приводит их слова агентство.Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22:30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.В Японии нет отметок о том, что экс-глава Nissan пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана Гон пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать его Японии.Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019-го Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере полутора миллиардов иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны их задержали в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.

https://ria.ru/20200720/1574573606.html

https://ria.ru/20200130/1564042177.html

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карлос гон, nissan motor, япония, сша, токио, в мире