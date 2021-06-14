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Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США
Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США - РИА Новости, 14.06.2021
Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США
Уединенность и богатство убранств Виллы Ла Гранж "в самой нейтральной стране" могли стать решающими факторами при выборе места проведения саммита Россия - США,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T09:04
2021-06-14T13:55
россия
джо байден
владимир путин
женева (город)
швейцария
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости, Мария Чаплыгина. Уединенность и богатство убранств Виллы Ла Гранж "в самой нейтральной стране" могли стать решающими факторами при выборе места проведения саммита Россия - США, считает сотрудник департамента истории, специалист в области международных отношений Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко (Arne Kislenko).Федеральный департамент по международным делам (МИД) Швейцарии объявил на минувшей неделе о том, что Россия и США выбрали парк и виллу Ла Гранж в Женеве для проведения первой встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня."Это красивое место с довольно интересной историей, и, конечно, находится оно в самой известной нейтральной стране! Не знаю о каких-либо аспектах истории этого места, которые бы имели значение для кого-то из лидеров или их стран, но относительная изоляция и роскошь этого места, без сомнения, были (важными) факторами", - прокомментировал РИА Новости выбор места проведения саммита кандидат исторических наук, автор многочисленных публикаций на тему международных отношений и национальной безопасности."Полагаю, протокольные службы президентов сочли, что это вполне подходящее место для (разговора) "лицом к лицу", - добавил Кисленко.
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женева (город)
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россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире
Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США
09:04 14.06.2021 (обновлено: 13:55 14.06.2021)
 
© REUTERS / Denis BalibouseВилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария
Вилла Ла Гранж в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / Denis Balibouse

Историк Кисленко объяснил, почему виллу Ла Гранж выбрали местом саммита Россия — США

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости, Мария Чаплыгина. Уединенность и богатство убранств Виллы Ла Гранж "в самой нейтральной стране" могли стать решающими факторами при выборе места проведения саммита Россия - США, считает сотрудник департамента истории, специалист в области международных отношений Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко (Arne Kislenko).
Федеральный департамент по международным делам (МИД) Швейцарии объявил на минувшей неделе о том, что Россия и США выбрали парк и виллу Ла Гранж в Женеве для проведения первой встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.
"Это красивое место с довольно интересной историей, и, конечно, находится оно в самой известной нейтральной стране! Не знаю о каких-либо аспектах истории этого места, которые бы имели значение для кого-то из лидеров или их стран, но относительная изоляция и роскошь этого места, без сомнения, были (важными) факторами", - прокомментировал РИА Новости выбор места проведения саммита кандидат исторических наук, автор многочисленных публикаций на тему международных отношений и национальной безопасности.
"Полагаю, протокольные службы президентов сочли, что это вполне подходящее место для (разговора) "лицом к лицу", - добавил Кисленко.
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