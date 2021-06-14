https://ria.ru/20210614/villa-1736918106.html

Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США

Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США - РИА Новости, 14.06.2021

Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США

Уединенность и богатство убранств Виллы Ла Гранж "в самой нейтральной стране" могли стать решающими факторами при выборе места проведения саммита Россия - США,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T09:04

2021-06-14T09:04

2021-06-14T13:55

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

швейцария

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости, Мария Чаплыгина. Уединенность и богатство убранств Виллы Ла Гранж "в самой нейтральной стране" могли стать решающими факторами при выборе места проведения саммита Россия - США, считает сотрудник департамента истории, специалист в области международных отношений Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко (Arne Kislenko).Федеральный департамент по международным делам (МИД) Швейцарии объявил на минувшей неделе о том, что Россия и США выбрали парк и виллу Ла Гранж в Женеве для проведения первой встречи президентов стран Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня."Это красивое место с довольно интересной историей, и, конечно, находится оно в самой известной нейтральной стране! Не знаю о каких-либо аспектах истории этого места, которые бы имели значение для кого-то из лидеров или их стран, но относительная изоляция и роскошь этого места, без сомнения, были (важными) факторами", - прокомментировал РИА Новости выбор места проведения саммита кандидат исторических наук, автор многочисленных публикаций на тему международных отношений и национальной безопасности."Полагаю, протокольные службы президентов сочли, что это вполне подходящее место для (разговора) "лицом к лицу", - добавил Кисленко.

https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

россия

женева (город)

швейцария

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, сша, в мире