https://ria.ru/20210614/velikobritaniya-1736933580.html
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 14.06.2021
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:30
2021-06-14T12:30
2021-06-14T13:18
нато
россия
борис джонсон
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736862837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b16c1563096cca0db8153898e776433.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает разочарование."Я не теряю надежду, что с Россией все наладится, но боюсь, что до сих пор, с точки зрения Великобритании, это было довольно разочаровывающим", - заявил премьер в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.Как ранее заявили в МИД РФ, власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения.А по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом.
https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736862837_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bb71384f0917ed2fa451bd7079ac126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, россия, борис джонсон, великобритания, в мире
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией
12:30 14.06.2021 (обновлено: 13:18 14.06.2021)
Премьер Великобритании Джонсон надеется на улучшение отношений с Россией