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Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 14.06.2021
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:30
2021-06-14T13:18
нато
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борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает разочарование."Я не теряю надежду, что с Россией все наладится, но боюсь, что до сих пор, с точки зрения Великобритании, это было довольно разочаровывающим", - заявил премьер в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.Как ранее заявили в МИД РФ, власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения.А по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом.
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нато, россия, борис джонсон, великобритания, в мире
Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией
12:30 14.06.2021 (обновлено: 13:18 14.06.2021)
 
© REUTERS / POOL/Ben StansallПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции по окончании саммита G7 в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает на пресс-конференции по окончании саммита G7 в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / POOL/Ben Stansall

Премьер Великобритании Джонсон надеется на улучшение отношений с Россией

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает разочарование.
"Я не теряю надежду, что с Россией все наладится, но боюсь, что до сих пор, с точки зрения Великобритании, это было довольно разочаровывающим", - заявил премьер в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.
Как ранее заявили в МИД РФ, власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения.
А по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом.
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