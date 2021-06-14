https://ria.ru/20210614/velikobritaniya-1736933580.html

Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией

Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 14.06.2021

Премьер Великобритании заявил о надежде на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:30

2021-06-14T12:30

2021-06-14T13:18

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борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что не теряет надежду на улучшение отношений с РФ, хотя текущее развитие событий вызывает разочарование."Я не теряю надежду, что с Россией все наладится, но боюсь, что до сих пор, с точки зрения Великобритании, это было довольно разочаровывающим", - заявил премьер в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.Как ранее заявили в МИД РФ, власти Великобритании должны скорректировать политику на российском направлении, чтобы на деле подтвердить намерение выстраивать уважительные отношения.А по словам главы МИД России Сергея Лаврова, Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Европейским союзом.

https://ria.ru/20210614/kallas-1736934960.html

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нато, россия, борис джонсон, великобритания, в мире