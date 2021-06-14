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https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html
"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2"
"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.06.2021
"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска "Северного... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:44
2021-06-14T16:27
россия
северный поток — 2
дмитрий кулеба
балтийское море
мид украины
евросоюз
алексей пушков
джо байден
литва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска "Северного потока — 2", поскольку проект представляет угрозу нацбезопасности страны.По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство "паразитического характера" украинских властей, отметил он. "Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай", — написал Пушков в Twitter.Ранее Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt, что Киев рассчитывает на компенсацию за "Северный поток — 2". По его словам, в этом Украине хотят помочь США."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Украина активно выступает против "Северного потока — 2", так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Остановить строительство призывают также Латвия, Литва и Польша. США, в свою очередь, неоднократно вводили санкции, чтобы помешать реализации проекта, однако недавно Джо Байден признал, что эти меры теперь контрпродуктивны. "Северный поток — 2" близится к завершению: ранее Путин сообщил, что первая нитка уже готова и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210611/ukraina-1736706731.html
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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, евросоюз, алексей пушков, джо байден, литва, киев
"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2"
13:44 14.06.2021 (обновлено: 16:27 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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В Совфеде резко ответили на требование главы МИД Украины Кулебы по "Северному потоку — 2"

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска "Северного потока — 2", поскольку проект представляет угрозу нацбезопасности страны.
По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство "паразитического характера" украинских властей, отметил он.
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"Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай", — написал Пушков в Twitter.
Ранее Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt, что Киев рассчитывает на компенсацию за "Северный поток — 2". По его словам, в этом Украине хотят помочь США.

"Северный поток — 2"

Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Украина активно выступает против "Северного потока — 2", так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Остановить строительство призывают также Латвия, Литва и Польша.
США, в свою очередь, неоднократно вводили санкции, чтобы помешать реализации проекта, однако недавно Джо Байден признал, что эти меры теперь контрпродуктивны.
"Северный поток — 2" близится к завершению: ранее Путин сообщил, что первая нитка уже готова и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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РоссияСеверный поток — 2Дмитрий КулебаБалтийское мореМИД УкраиныЕвросоюзАлексей ПушковДжо БайденЛитваКиев
 
 
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