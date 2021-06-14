https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html

"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2"

"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.06.2021

"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска "Северного... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:44

2021-06-14T13:44

2021-06-14T16:27

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

мид украины

евросоюз

алексей пушков

джо байден

литва

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев намерен потребовать компенсацию после запуска "Северного потока — 2", поскольку проект представляет угрозу нацбезопасности страны.По словам члена Совфеда, Киев хочет получить акции газопровода, хотя не имеет к нему никакого отношения. Это лишнее свидетельство "паразитического характера" украинских властей, отметил он. "Ничего не строила, ничего не финансировала, пыталась сорвать проект, а теперь акции ей подавай", — написал Пушков в Twitter.Ранее Кулеба заявил в интервью немецкому изданию Welt, что Киев рассчитывает на компенсацию за "Северный поток — 2". По его словам, в этом Украине хотят помочь США."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Украина активно выступает против "Северного потока — 2", так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Остановить строительство призывают также Латвия, Литва и Польша. США, в свою очередь, неоднократно вводили санкции, чтобы помешать реализации проекта, однако недавно Джо Байден признал, что эти меры теперь контрпродуктивны. "Северный поток — 2" близится к завершению: ранее Путин сообщил, что первая нитка уже готова и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора-два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210611/ukraina-1736706731.html

https://ria.ru/20210612/voyna-1736713351.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/poklonskaya-1736835551.html

россия

балтийское море

литва

киев

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, евросоюз, алексей пушков, джо байден, литва, киев