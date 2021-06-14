На Украине сообщили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
© AP Photo / Martin Meissner, File
Борт, в котором летел Роман Протасевич, не запрашивал посадку, заявили в "Украэрорух"
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Экипаж самолета, в котором летел основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, во время полета над Украиной не запрашивал у украинских диспетчеров разрешения на посадку, заявил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было.
"Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи – разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту. Все данные можно прослушать и информацию сопоставить. Мы со своей стороны готовы ее предоставить в рамках данного расследования", - сказал Ярмак в интервью интернет-изданию "БизнесЦензор", опубликованном в понедельник.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.