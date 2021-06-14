https://ria.ru/20210614/ukraina-1736930760.html

На Украине сообщили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку

На Украине сообщили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку - РИА Новости, 14.06.2021

На Украине сообщили, что самолет с Протасевичем не запрашивал посадку

Экипаж самолета, в котором летел основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, во время полета над Украиной не... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:53

2021-06-14T11:53

2021-06-14T11:53

роман протасевич

ryanair

украэрорух

совет ес

александр лукашенко

белоруссия

украина

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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Экипаж самолета, в котором летел основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, во время полета над Украиной не запрашивал у украинских диспетчеров разрешения на посадку, заявил руководитель госпредприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Ярмак заявил, что во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины сообщений о нестандартной ситуации на борту не было."Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи – разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются. Кроме того, такие записи ведутся и на борту. Все данные можно прослушать и информацию сопоставить. Мы со своей стороны готовы ее предоставить в рамках данного расследования", - сказал Ярмак в интервью интернет-изданию "БизнесЦензор", опубликованном в понедельник.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210605/sud-1735819127.html

https://ria.ru/20210601/ryanair-1735165048.html

белоруссия

украина

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роман протасевич, ryanair, украэрорух, совет ес, александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире