https://ria.ru/20210614/tekhas-1736957264.html

В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек

В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек - РИА Новости, 14.06.2021

В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек

Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:09

2021-06-14T16:09

2021-06-14T16:09

техас

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.По данным канала, в понедельник самолет попытался приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла и потерпел крушение, в результате которого разломился пополам.Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование инцидента.

https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html

техас

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