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В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек - РИА Новости, 14.06.2021
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:09
2021-06-14T16:09
техас
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.По данным канала, в понедельник самолет попытался приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла и потерпел крушение, в результате которого разломился пополам.Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование инцидента.
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техас, в мире
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек
16:09 14.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМашина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас
Машина шерифа на дороге в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Один человек погиб и пять пострадали при крушении легкомоторного самолета в штате Техас

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.
По данным канала, в понедельник самолет попытался приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла и потерпел крушение, в результате которого разломился пополам.
Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование инцидента.
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