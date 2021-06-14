https://ria.ru/20210614/tekhas-1736957264.html
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек - РИА Новости, 14.06.2021
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:09
2021-06-14T16:09
2021-06-14T16:09
техас
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Один человек погиб и пять пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.По данным канала, в понедельник самолет попытался приземлиться в аэропорту Мэдисонвилла и потерпел крушение, в результате которого разломился пополам.Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проводит расследование инцидента.
https://ria.ru/20210530/samolet-1734776234.html
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техас, в мире
В Техасе при крушении небольшого самолета погиб человек
Один человек погиб и пять пострадали при крушении легкомоторного самолета в штате Техас