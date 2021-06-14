https://ria.ru/20210614/tayvan-1736965852.html

Путин не стал предсказывать реакцию России, если Китай войдет на Тайвань

Путин не стал предсказывать реакцию России, если Китай войдет на Тайвань - РИА Новости, 14.06.2021

Путин не стал предсказывать реакцию России, если Китай войдет на Тайвань

Президент России Владимир Путин на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о реакции РФ, если КНР войдет на Тайвань, заявил, что ему не известно о таких РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:59

2021-06-14T16:59

2021-06-14T20:05

россия

владимир путин

тайвань

китай

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на вопрос журналиста американской телекомпании NBC о реакции РФ, если КНР войдет на Тайвань, заявил, что ему не известно о таких планах, сообщается на сайте Кремля."Вам что, разве известно о планах Китая военным путем решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно. Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение", - приводятся на сайте выдержки из интервью Путина.

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/kitay-1736168865.html

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тайвань

китай

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2021

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россия, владимир путин, тайвань, китай, в мире