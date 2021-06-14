https://ria.ru/20210614/stabilnost-1736944414.html

Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах

Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах - РИА Новости, 14.06.2021

Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:28

2021-06-14T14:28

2021-06-14T17:54

nbc

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и стабильность, отрывок интервью опубликовал телеканал Sky News."Он (президент США Джо Байден - ред.) говорит одно, я говорю другое", - заявил Путин в ответ на комментарий о том, что его американский коллега считает, что Россия вызвала много нестабильности и непредсказуемости."В некоторых случаях наша риторика отличается и расходится, но если вы спросите мое мнение сейчас, я сообщу вам о нем. Самой главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и стабильность", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения."Мы (российская сторона - ред.) со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы... Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американской телекомпании NBC.Цитаты Путина приводятся в обратном переводе с английского языка.

https://ria.ru/20210613/zakharova-1736884719.html

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nbc, владимир путин