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Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах
Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:28
2021-06-14T17:54
nbc
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и стабильность, отрывок интервью опубликовал телеканал Sky News."Он (президент США Джо Байден - ред.) говорит одно, я говорю другое", - заявил Путин в ответ на комментарий о том, что его американский коллега считает, что Россия вызвала много нестабильности и непредсказуемости."В некоторых случаях наша риторика отличается и расходится, но если вы спросите мое мнение сейчас, я сообщу вам о нем. Самой главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и стабильность", - сказал Путин.Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения."Мы (российская сторона - ред.) со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы... Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американской телекомпании NBC.Цитаты Путина приводятся в обратном переводе с английского языка.
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nbc, владимир путин
Путин назвал предсказуемость самым важным в международных делах
14:28 14.06.2021 (обновлено: 17:54 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин в интервью NBC назвал предсказуемость и стабильность самым важным в международных делах

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и стабильность, отрывок интервью опубликовал телеканал Sky News.
"Он (президент США Джо Байден - ред.) говорит одно, я говорю другое", - заявил Путин в ответ на комментарий о том, что его американский коллега считает, что Россия вызвала много нестабильности и непредсказуемости.
"В некоторых случаях наша риторика отличается и расходится, но если вы спросите мое мнение сейчас, я сообщу вам о нем. Самой главной ценностью в международных отношениях является предсказуемость и стабильность", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения.
"Мы (российская сторона - ред.) со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы... Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
Цитаты Путина приводятся в обратном переводе с английского языка.
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