https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html

Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран

Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран - РИА Новости, 14.06.2021

Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:30

2021-06-14T19:30

2021-06-14T21:12

россия

мария захарова

сергей лавров

нато

москва

сша

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран.Захарова считает, что западным лидерам пора определиться со своей политикой. По ее словам, они либо должны перестать вводить санкции на основании придуманных историй про "Петрова и Боширова", либо перестать удивляться появлению в списках недружественных стран. "Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает", — заключила представитель МИД.Ранее в понедельник лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Москву исключить США и Чехию из списка недружественных.Как заявлял на минувшей неделе в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пока нет никаких оснований пересматривать список недружественных государств.Этот перечень правительство утвердило в мае, сейчас в нем две страны — США и Чехия.

https://ria.ru/20210614/nato-1736981159.html

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россия

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, сергей лавров, нато, москва, сша