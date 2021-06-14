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Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран
Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран - РИА Новости, 14.06.2021
Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:30
2021-06-14T19:30
2021-06-14T21:12
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мария захарова
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нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран.Захарова считает, что западным лидерам пора определиться со своей политикой. По ее словам, они либо должны перестать вводить санкции на основании придуманных историй про "Петрова и Боширова", либо перестать удивляться появлению в списках недружественных стран. "Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает", — заключила представитель МИД.Ранее в понедельник лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Москву исключить США и Чехию из списка недружественных.Как заявлял на минувшей неделе в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пока нет никаких оснований пересматривать список недружественных государств.Этот перечень правительство утвердило в мае, сейчас в нем две страны — США и Чехия.
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россия, мария захарова, сергей лавров, нато, москва, сша
Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран
19:30 14.06.2021 (обновлено: 21:12 14.06.2021)
Захарова оценила призыв НАТО к России пересмотреть список недружественных стран
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
прокомментировала призыв НАТО
к России
исключить Чехию
и США
из списка недружественных стран.
"Я правильно понимаю, что в НАТО тем самым заверили нас в желании дружить? Логика-то очевидная: раз просят исключить самих себя из списка недружественных, значит, хотят считаться дружественными. И это несмотря на наше "безответственное и опасное", с их непоколебимой точки зрения, поведение?" — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова считает, что западным лидерам пора определиться со своей политикой. По ее словам, они либо должны перестать вводить санкции на основании придуманных историй про "Петрова и Боширова", либо перестать удивляться появлению в списках недружественных стран.
"Боже, кто им это волшебно-алогичное словоблудие придумывает", — заключила представитель МИД.
Ранее в понедельник лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Москву исключить США и Чехию из списка недружественных.
Как заявлял на минувшей неделе в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пока нет никаких оснований пересматривать список недружественных государств.
Этот перечень правительство утвердило в мае, сейчас в нем две страны — США и Чехия.