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В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией
В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией - РИА Новости, 14.06.2021
В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией
Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T04:55
2021-06-14T07:42
джейк салливан
россия
арктика
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других направлений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.По его утверждению, позиция Вашингтона в отношениях с Москвой основывается на "двух основополагающих элементах". В первую очередь, Соединенные Штаты обращают внимание на общие интересы, по которым стороны могут "работать вместе для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа".Чиновник также заявил и о втором "элементе отношений", идея которого состоит в том, что США должны "четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор"."Мы не можем дать гарантий о том, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться", - добавил Салливан.Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО. Через два дня после этого в Женеве Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Сам Байден в воскресенье заявил, что США могут сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию.Владимир Путин ранее отметил, что сторонам необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736868834.html
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джейк салливан, россия, арктика, сирия, сша, в мире
В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией
04:55 14.06.2021 (обновлено: 07:42 14.06.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

США готовы сотрудничать с Россией по стратегической стабильности и Сирии, заявили в Белом доме

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других направлений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его утверждению, позиция Вашингтона в отношениях с Москвой основывается на "двух основополагающих элементах". В первую очередь, Соединенные Штаты обращают внимание на общие интересы, по которым стороны могут "работать вместе для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа".

"Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией", - сказал Салливан на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.

Чиновник также заявил и о втором "элементе отношений", идея которого состоит в том, что США должны "четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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"Мы не можем дать гарантий о том, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться", - добавил Салливан.
Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО. Через два дня после этого в Женеве Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Сам Байден в воскресенье заявил, что США могут сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию.
Владимир Путин ранее отметил, что сторонам необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.
В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Джейк СалливанРоссияАрктикаСирияСШАВ мире
 
 
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