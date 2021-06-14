https://ria.ru/20210614/sotrudnichestvo-1736912075.html

В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией

В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией - РИА Новости, 14.06.2021

В Белом доме рассказали, в каких сферах готовы сотрудничать с Россией

Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T04:55

2021-06-14T04:55

2021-06-14T07:42

джейк салливан

россия

арктика

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии и по темам, связанным с Арктикой, а также по ряду других направлений, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.По его утверждению, позиция Вашингтона в отношениях с Москвой основывается на "двух основополагающих элементах". В первую очередь, Соединенные Штаты обращают внимание на общие интересы, по которым стороны могут "работать вместе для достижения результатов, которые послужат на благо США и американского народа".Чиновник также заявил и о втором "элементе отношений", идея которого состоит в том, что США должны "четко заявить о вредных действиях, которые мы терпеть не будем, и на которые мы будем давать отпор"."Мы не можем дать гарантий о том, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться", - добавил Салливан.Президент США Джо Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдет саммит НАТО. Через два дня после этого в Женеве Байден встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Сам Байден в воскресенье заявил, что США могут сотрудничать с Россией во многих вопросах, включая Ливию и Сирию.Владимир Путин ранее отметил, что сторонам необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия. В Кремле подчеркивали, что не ожидают "многого" от переговоров из-за существующих разногласий между Россией и США. Предполагается, что президенты обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736868834.html

https://ria.ru/20210613/bayden-1736868496.html

россия

арктика

сирия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, россия, арктика, сирия, сша, в мире