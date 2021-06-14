https://ria.ru/20210614/sokurov-1736557003.html

Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова

Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова - РИА Новости, 14.06.2021

Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова

Судьбу Сокурова-режиссера сложно назвать радужной: многих побед он добился невероятным трудом и порой вопреки мнению властителей от кинематографии. При этом... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:04

культура

кино и сериалы

алехандро гонсалес иньярриту

лувр

ленфильм

александр сокуров

антон адасинский

стивен спилберг

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Судьбу Сокурова-режиссера сложно назвать радужной: многих побед он добился невероятным трудом и порой вопреки мнению властителей от кинематографии. При этом судьба Сокурова-художника на редкость удачна — начиная с самой первой работы, фильма "Одинокий голос человека", каждая его лента была событием. О том почему и в глазах кинокритиков, и в сердцах зрителей за долгие годы имя мастера стало гарантией глубокого, мудрого и невероятно красивого кино, — в материале РИА Новости.ПутьСокуров отличается преданностью и верностью. Еще в студенческие годы с Юрием Арабовым они сформировали один из самых прочных творческих тандемов в отечественном кино. Арабов стал для Сокурова не просто сценаристом, а соратником, другом, сотворцом. Оба они не раз вспоминали историю о том, как руководство ВГИКа отказалось принимать "Одинокий голос человека" в качестве дипломной работы: мол, лента не соответствует ряду академических критериев и вообще должна быть уничтожена как некондиционная. Тогда Арабов, Сокуров и оператор Сергей Юриздицкий залезли в архив ВГИКа, забрали оттуда позитив фильма, заодно прихватили и все исходные материалы, включая рабочие дубли, подсунув на их место коробку с отработанной пленкой. В итоге картину удалось спасти — и спустя девять лет она получила "Бронзового леопарда" на фестивале в Локарно.А защитился Сокуров документальной работой (о которой он, впрочем, не любит вспоминать) — она называлась "Автомобиль набирает надежность" и повествовала о заводе ГАЗ. Получился, по рассказам Юриздицкого, очень крепкий фильм, сделанный в новаторской для того времени клиповой манере. Это редкое умение — снимать как художественное, так и документальное кино — ему вскоре очень пригодится. Тарковский помог Сокурову устроиться на "Ленфильм", и тот выпускал там по несколько картин в год, поражая всех работоспособностью и способсностью жанрово "переключаться".Голос, картинка, финалИменно так он и вырабатывает свой несравнимый почерк, когда художественная картина снимается с документальной точностью. В 1988 году Сокуров сумел сделать почти невозможное — экранизировал прозу братьев Стругацких, которая, казалось бы, вообще не поддается перенесению на экран — только если это будет авторская фантазия, как у Германа или того же Тарковского. Но Сокуров с Арабовым берутся за повесть "За миллиард лет до конца света". Вещь у Стругацких не самую известную, но точно одну из самых глубоких и многозначных. В результате получается картина "Дни затмения" — невероятное полотно, прямо-таки засасывающее зрителя внутрь одинокого захолустного пейзажа, наводненного какофонией звуков — от бормотания радио до многоголосия на разных языках. И здесь же — обилие символов: странный мальчик, саму природу которого мы не понимаем, ощущение тягучего, почти остановившегося времени — и вознесение ангела в самом конце, всепобеждающий и пронзительный финал.Вот именно в таких ярких, наполненных внутренним светом концовках и проявляется главная черта Сокурова — его неистовая, почти отеческая любовь к зрителю. Причем благородная: он не хочет облегчить нам процесс восприятия картины, напротив, делится какими-то собственными догадками, словно раскрывает тайну. Зритель у Сокурова — непременно соратник, единомышленник, близкий человек, и это ощущение возникает всегда, с самого первого кадра.Даже когда он берется за исследование неоднозначной темы природы тирании — получается нечто большее, чем просто биографический или аллегорический фильм. Тетралогия "Молох" — "Телец" — "Солнце" и "Фауст", которую Сокуров снимал без малого десять лет, показывают все оттенки природы власти. От бессилия умирающего Ленина в "Тельце" или обреченного Гитлера в "Молохе" (то, что обе главные роли блестяще сыграл актер Леонид Мозговой, только усиливало эффект) до инфернального Ростовщика-Мефистофеля, которого играет фантастически пластичный и неземной Антон Адасинский.Актеры для Сокурова — не материал, они тоже неизменные соучастники процесса. При этом режиссер с радостью отдает пространство в кадре непрофессионалам, лишь бы это выглядело естественно. Но повелитель кадра, конечно же, сам мастер. Порой он подчеркивает это прямо и откровенно — лично присутствуя в картине, но не образом, а голосом. Закадровые реплики — еще один любимый Сокуровым прием, который он доверяет исключительно себе. Так было и в "Одиноком голосе человека", так сложилось и в "Русском ковчеге", фильме, перевернувшем современный кинематограф.Одним планомСнятое единым кадром, без монтажных склеек, протяжное путешествие по Эрмитажу сквозь времена и события, полуторачасовое свидание с русской историей, где реальные персонажи переплетаются с иллюзорными образами, — эта работа казалась совершенно невозможной с технической стороны. Но Сокуров, загоревшись идеей, ринулся воплощать ее со всей допустимой страстью и одному ему свойственным упорством. Семь месяцев репетиций и всего три дубля — в итоге на экране возникает путешествие по 35 залам Эрмитажа (специально закрытого для посетителей на один день).Увиденное ошеломило даже признанных мастеров кинематографа. Стивен Спилберг назвал "Русский ковчег" в числе своих любимых фильмов, а Алехандро Иньярриту разрыдался в финале (позднее, вдохновившись, он снимет "Бердмена" — но там эффект "одного кадра" достигнут с помощью нескольких склеек, а у Сокурова ни единой нет).Сегодня режиссер не спешит с новыми работами — однако снимает как художественные фильмы, так и документальные. После "Фауста" он выпустил трагическую "Франкофонию", своеобразное продолжение "Русского ковчега", ленту о спасении коллекции Лувра от разграбления нацистскими оккупантами. И снова — переплетаются история и фантазия, реальные персонажи и иллюзорные, вымысел и факт.Сокуров создает не фильмы, а скорее пространство — он истинный демиург кинематографа, которому важен не только ответ на вопрос "Про что?", но порой куда главнее "Как?". Мир, построенный по собственной логике и в его персональной эстетике, с картинами, звуками, мелодиями, голосами и вопросами (не зря за кадром Сокуров так часто обращается напрямую к зрителю). Он затягивает нас в этот мир, но оставаться ли там — должны решить мы сами. Во всяком случае дверь туда постоянно открыта.И сегодня остается лишь пожелать мастеру долголетия: по слухам, он уже почти закончил работу над новой лентой, так что скоро мы опять войдем в его удивительный мир, услышим неповторимый голос Сокурова и отправимся в очередное невероятное, сложное и порой опасное путешествие вместе с самым надежным проводником.

https://ria.ru/20210606/borodin-1735561518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, алехандро гонсалес иньярриту, лувр, ленфильм, александр сокуров, антон адасинский, стивен спилберг