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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210614/sokurov-1736557003.html
Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова
Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова - РИА Новости, 14.06.2021
Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова
Судьбу Сокурова-режиссера сложно назвать радужной: многих побед он добился невероятным трудом и порой вопреки мнению властителей от кинематографии. При этом... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:00
2021-06-14T08:04
культура
кино и сериалы
алехандро гонсалес иньярриту
лувр
ленфильм
александр сокуров
антон адасинский
стивен спилберг
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Судьбу Сокурова-режиссера сложно назвать радужной: многих побед он добился невероятным трудом и порой вопреки мнению властителей от кинематографии. При этом судьба Сокурова-художника на редкость удачна — начиная с самой первой работы, фильма "Одинокий голос человека", каждая его лента была событием. О том почему и в глазах кинокритиков, и в сердцах зрителей за долгие годы имя мастера стало гарантией глубокого, мудрого и невероятно красивого кино, — в материале РИА Новости.ПутьСокуров отличается преданностью и верностью. Еще в студенческие годы с Юрием Арабовым они сформировали один из самых прочных творческих тандемов в отечественном кино. Арабов стал для Сокурова не просто сценаристом, а соратником, другом, сотворцом. Оба они не раз вспоминали историю о том, как руководство ВГИКа отказалось принимать "Одинокий голос человека" в качестве дипломной работы: мол, лента не соответствует ряду академических критериев и вообще должна быть уничтожена как некондиционная. Тогда Арабов, Сокуров и оператор Сергей Юриздицкий залезли в архив ВГИКа, забрали оттуда позитив фильма, заодно прихватили и все исходные материалы, включая рабочие дубли, подсунув на их место коробку с отработанной пленкой. В итоге картину удалось спасти — и спустя девять лет она получила "Бронзового леопарда" на фестивале в Локарно.А защитился Сокуров документальной работой (о которой он, впрочем, не любит вспоминать) — она называлась "Автомобиль набирает надежность" и повествовала о заводе ГАЗ. Получился, по рассказам Юриздицкого, очень крепкий фильм, сделанный в новаторской для того времени клиповой манере. Это редкое умение — снимать как художественное, так и документальное кино — ему вскоре очень пригодится. Тарковский помог Сокурову устроиться на "Ленфильм", и тот выпускал там по несколько картин в год, поражая всех работоспособностью и способсностью жанрово "переключаться".Голос, картинка, финалИменно так он и вырабатывает свой несравнимый почерк, когда художественная картина снимается с документальной точностью. В 1988 году Сокуров сумел сделать почти невозможное — экранизировал прозу братьев Стругацких, которая, казалось бы, вообще не поддается перенесению на экран — только если это будет авторская фантазия, как у Германа или того же Тарковского. Но Сокуров с Арабовым берутся за повесть "За миллиард лет до конца света". Вещь у Стругацких не самую известную, но точно одну из самых глубоких и многозначных. В результате получается картина "Дни затмения" — невероятное полотно, прямо-таки засасывающее зрителя внутрь одинокого захолустного пейзажа, наводненного какофонией звуков — от бормотания радио до многоголосия на разных языках. И здесь же — обилие символов: странный мальчик, саму природу которого мы не понимаем, ощущение тягучего, почти остановившегося времени — и вознесение ангела в самом конце, всепобеждающий и пронзительный финал.Вот именно в таких ярких, наполненных внутренним светом концовках и проявляется главная черта Сокурова — его неистовая, почти отеческая любовь к зрителю. Причем благородная: он не хочет облегчить нам процесс восприятия картины, напротив, делится какими-то собственными догадками, словно раскрывает тайну. Зритель у Сокурова — непременно соратник, единомышленник, близкий человек, и это ощущение возникает всегда, с самого первого кадра.Даже когда он берется за исследование неоднозначной темы природы тирании — получается нечто большее, чем просто биографический или аллегорический фильм. Тетралогия "Молох" — "Телец" — "Солнце" и "Фауст", которую Сокуров снимал без малого десять лет, показывают все оттенки природы власти. От бессилия умирающего Ленина в "Тельце" или обреченного Гитлера в "Молохе" (то, что обе главные роли блестяще сыграл актер Леонид Мозговой, только усиливало эффект) до инфернального Ростовщика-Мефистофеля, которого играет фантастически пластичный и неземной Антон Адасинский.Актеры для Сокурова — не материал, они тоже неизменные соучастники процесса. При этом режиссер с радостью отдает пространство в кадре непрофессионалам, лишь бы это выглядело естественно. Но повелитель кадра, конечно же, сам мастер. Порой он подчеркивает это прямо и откровенно — лично присутствуя в картине, но не образом, а голосом. Закадровые реплики — еще один любимый Сокуровым прием, который он доверяет исключительно себе. Так было и в "Одиноком голосе человека", так сложилось и в "Русском ковчеге", фильме, перевернувшем современный кинематограф.Одним планомСнятое единым кадром, без монтажных склеек, протяжное путешествие по Эрмитажу сквозь времена и события, полуторачасовое свидание с русской историей, где реальные персонажи переплетаются с иллюзорными образами, — эта работа казалась совершенно невозможной с технической стороны. Но Сокуров, загоревшись идеей, ринулся воплощать ее со всей допустимой страстью и одному ему свойственным упорством. Семь месяцев репетиций и всего три дубля — в итоге на экране возникает путешествие по 35 залам Эрмитажа (специально закрытого для посетителей на один день).Увиденное ошеломило даже признанных мастеров кинематографа. Стивен Спилберг назвал "Русский ковчег" в числе своих любимых фильмов, а Алехандро Иньярриту разрыдался в финале (позднее, вдохновившись, он снимет "Бердмена" — но там эффект "одного кадра" достигнут с помощью нескольких склеек, а у Сокурова ни единой нет).Сегодня режиссер не спешит с новыми работами — однако снимает как художественные фильмы, так и документальные. После "Фауста" он выпустил трагическую "Франкофонию", своеобразное продолжение "Русского ковчега", ленту о спасении коллекции Лувра от разграбления нацистскими оккупантами. И снова — переплетаются история и фантазия, реальные персонажи и иллюзорные, вымысел и факт.Сокуров создает не фильмы, а скорее пространство — он истинный демиург кинематографа, которому важен не только ответ на вопрос "Про что?", но порой куда главнее "Как?". Мир, построенный по собственной логике и в его персональной эстетике, с картинами, звуками, мелодиями, голосами и вопросами (не зря за кадром Сокуров так часто обращается напрямую к зрителю). Он затягивает нас в этот мир, но оставаться ли там — должны решить мы сами. Во всяком случае дверь туда постоянно открыта.И сегодня остается лишь пожелать мастеру долголетия: по слухам, он уже почти закончил работу над новой лентой, так что скоро мы опять войдем в его удивительный мир, услышим неповторимый голос Сокурова и отправимся в очередное невероятное, сложное и порой опасное путешествие вместе с самым надежным проводником.
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кино и сериалы, алехандро гонсалес иньярриту, лувр, ленфильм, александр сокуров, антон адасинский, стивен спилберг

Режиссер, изменивший мировое кино. К юбилею Александра Сокурова

08:00 14.06.2021 (обновлено: 08:04 14.06.2021)
 
© Фото : ЛюксорРежиссер Александр Сокуров на съемках фильма "Фауст"
Режиссер Александр Сокуров на съемках фильма Фауст - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Фото : Люксор
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Судьбу Сокурова-режиссера сложно назвать радужной: многих побед он добился невероятным трудом и порой вопреки мнению властителей от кинематографии. При этом судьба Сокурова-художника на редкость удачна — начиная с самой первой работы, фильма "Одинокий голос человека", каждая его лента была событием. О том почему и в глазах кинокритиков, и в сердцах зрителей за долгие годы имя мастера стало гарантией глубокого, мудрого и невероятно красивого кино, — в материале РИА Новости.

Путь

Сокуров отличается преданностью и верностью. Еще в студенческие годы с Юрием Арабовым они сформировали один из самых прочных творческих тандемов в отечественном кино. Арабов стал для Сокурова не просто сценаристом, а соратником, другом, сотворцом.
Оба они не раз вспоминали историю о том, как руководство ВГИКа отказалось принимать "Одинокий голос человека" в качестве дипломной работы: мол, лента не соответствует ряду академических критериев и вообще должна быть уничтожена как некондиционная.
Тогда Арабов, Сокуров и оператор Сергей Юриздицкий залезли в архив ВГИКа, забрали оттуда позитив фильма, заодно прихватили и все исходные материалы, включая рабочие дубли, подсунув на их место коробку с отработанной пленкой. В итоге картину удалось спасти — и спустя девять лет она получила "Бронзового леопарда" на фестивале в Локарно.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Александр Сокуров, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" за фильм "Фауст", на церемонии награждения 68-го Венецианского международного кинофестиваля

Российский режиссер Александр Сокуров, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля - Золотого льва за фильм Фауст, на церемонии награждения 68-го Венецианского международного кинофестиваля. 2011 год
1 из 2

Александр Сокуров, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" за фильм "Фауст", на церемонии награждения 68-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Александр Сокуров, ставший лауреатом в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника"

Режиссер Александр Сокуров на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА в Москве
2 из 2

Александр Сокуров, ставший лауреатом в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 2

Александр Сокуров, получивший главный приз Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва" за фильм "Фауст", на церемонии награждения 68-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Александр Сокуров, ставший лауреатом в номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, на XXX церемонии вручения Национальной кинематографической премии "Ника"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
А защитился Сокуров документальной работой (о которой он, впрочем, не любит вспоминать) — она называлась "Автомобиль набирает надежность" и повествовала о заводе ГАЗ. Получился, по рассказам Юриздицкого, очень крепкий фильм, сделанный в новаторской для того времени клиповой манере.
Это редкое умение — снимать как художественное, так и документальное кино — ему вскоре очень пригодится. Тарковский помог Сокурову устроиться на "Ленфильм", и тот выпускал там по несколько картин в год, поражая всех работоспособностью и способсностью жанрово "переключаться".

Голос, картинка, финал

Именно так он и вырабатывает свой несравнимый почерк, когда художественная картина снимается с документальной точностью.
В 1988 году Сокуров сумел сделать почти невозможное — экранизировал прозу братьев Стругацких, которая, казалось бы, вообще не поддается перенесению на экран — только если это будет авторская фантазия, как у Германа или того же Тарковского. Но Сокуров с Арабовым берутся за повесть "За миллиард лет до конца света". Вещь у Стругацких не самую известную, но точно одну из самых глубоких и многозначных.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Дни затмения" (режиссер — Александр Сокуров). Киностудия "Ленфильм", 1988 год. Дмитрий Малянов — Алексей Ананишнов. Мальчик — Сережа Крылов.

Кадр из фильма А. Сокурова Дни затмения
1 из 4

Кадр из фильма "Дни затмения" (режиссер — Александр Сокуров). Киностудия "Ленфильм", 1988 год. Дмитрий Малянов — Алексей Ананишнов. Мальчик — Сережа Крылов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Сокуров на съемках фильма "Дни затмения".
Сокуров на съемках
2 из 4
Режиссер Александр Сокуров на съемках фильма "Дни затмения".
© РИА Новости / РИА Новости
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© Кинокомпания Ленфильм / Троицкий мостКадр из фильма "Дни затмения" (1988)
Кадр из фильма Дни затмения (1988)
3 из 4
Кадр из фильма "Дни затмения" (1988)
© Кинокомпания Ленфильм / Троицкий мост
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Дни затмения" (режиссер — Александр Сокуров). Киностудия "Ленфильм", 1988 год. Дмитрий Малянов — Алексей Ананишнов (слева). Филипп Вечеровский — Эскендер Умаров (справа).

Кадр из фильма А. Сокурова Дни затмения
4 из 4

Кадр из фильма "Дни затмения" (режиссер — Александр Сокуров). Киностудия "Ленфильм", 1988 год. Дмитрий Малянов — Алексей Ананишнов (слева). Филипп Вечеровский — Эскендер Умаров (справа).

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 4

Кадр из фильма "Дни затмения" (режиссер — Александр Сокуров). Киностудия "Ленфильм", 1988 год. Дмитрий Малянов — Алексей Ананишнов. Мальчик — Сережа Крылов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 4
Режиссер Александр Сокуров на съемках фильма "Дни затмения".
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 4
Кадр из фильма "Дни затмения" (1988)
© Кинокомпания Ленфильм / Троицкий мост
4 из 4

Кадр из фильма "Дни затмения" (режиссер — Александр Сокуров). Киностудия "Ленфильм", 1988 год. Дмитрий Малянов — Алексей Ананишнов (слева). Филипп Вечеровский — Эскендер Умаров (справа).

© РИА Новости
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В результате получается картина "Дни затмения" — невероятное полотно, прямо-таки засасывающее зрителя внутрь одинокого захолустного пейзажа, наводненного какофонией звуков — от бормотания радио до многоголосия на разных языках. И здесь же — обилие символов: странный мальчик, саму природу которого мы не понимаем, ощущение тягучего, почти остановившегося времени — и вознесение ангела в самом конце, всепобеждающий и пронзительный финал.
Вот именно в таких ярких, наполненных внутренним светом концовках и проявляется главная черта Сокурова — его неистовая, почти отеческая любовь к зрителю. Причем благородная: он не хочет облегчить нам процесс восприятия картины, напротив, делится какими-то собственными догадками, словно раскрывает тайну. Зритель у Сокурова — непременно соратник, единомышленник, близкий человек, и это ощущение возникает всегда, с самого первого кадра.
© Госкино (2000) Кадр из фильма "Телец"
Кадр из фильма Телец
1 из 7
Кадр из фильма "Телец"
© Госкино (2000)
© Ленфильм (1999)

Фильм "Молох"

Кадр из фильма Молох
2 из 7

Фильм "Молох"

© Ленфильм (1999)
© Ленфильм (1999)

Фрагмент фильма "Молох"

Кадр из фильма Молох
3 из 7

Фрагмент фильма "Молох"

© Ленфильм (1999)
© AST Studio (2002) Кадр из фильма "Русский ковчег"
Кадр из фильма Русский ковчег
4 из 7
Кадр из фильма "Русский ковчег"
© AST Studio (2002)
© AST Studio (2002)

Фильм "Русский ковчег"

Кадр из фильма Русский ковчег
5 из 7

Фильм "Русский ковчег"

© AST Studio (2002)
© AST Studio (2002)

Фрагмент фильма "Русский ковчег"

Кадр из фильма Русский ковчег
6 из 7

Фрагмент фильма "Русский ковчег"

© AST Studio (2002)
© AST Studio (2002)

Картина "Русский ковчег"

Кадр из фильма Русский ковчег
7 из 7

Картина "Русский ковчег"

© AST Studio (2002)
1 из 7
Кадр из фильма "Телец"
© Госкино (2000)
2 из 7

Фильм "Молох"

© Ленфильм (1999)
3 из 7

Фрагмент фильма "Молох"

© Ленфильм (1999)
4 из 7
Кадр из фильма "Русский ковчег"
© AST Studio (2002)
5 из 7

Фильм "Русский ковчег"

© AST Studio (2002)
6 из 7

Фрагмент фильма "Русский ковчег"

© AST Studio (2002)
7 из 7

Картина "Русский ковчег"

© AST Studio (2002)
Даже когда он берется за исследование неоднозначной темы природы тирании — получается нечто большее, чем просто биографический или аллегорический фильм. Тетралогия "Молох" — "Телец" — "Солнце" и "Фауст", которую Сокуров снимал без малого десять лет, показывают все оттенки природы власти. От бессилия умирающего Ленина в "Тельце" или обреченного Гитлера в "Молохе" (то, что обе главные роли блестяще сыграл актер Леонид Мозговой, только усиливало эффект) до инфернального Ростовщика-Мефистофеля, которого играет фантастически пластичный и неземной Антон Адасинский.
© Фото : ЛюксорАнтон Адасинский в роли Мефистофеля (Ростовщика)
Антон Адасинский в роли Мефистофеля (Ростовщика)
1 из 7
Антон Адасинский в роли Мефистофеля (Ростовщика)
© Фото : Люксор
© Фото : ЛюксорИзольда Дюхаук в роли Маргариты
Изольда Дюхаук в роли Маргариты
2 из 7
Изольда Дюхаук в роли Маргариты
© Фото : Люксор
© Фото : ЛюксорРоль матери Гретхен сыграла немецкая актриса Антье Леуолд
Роль матери Гретхен сыграла немецкая актриса Антье Леуолд
3 из 7
Роль матери Гретхен сыграла немецкая актриса Антье Леуолд
© Фото : Люксор
© Фото : ЛюксорХанна Шигулла сыграла в фильме супругу Ростовщика-"Мефистофеля"
Ханна Шигулла сыграла в фильме супругу Ростовщика-Мефистофеля
4 из 7
Ханна Шигулла сыграла в фильме супругу Ростовщика-"Мефистофеля"
© Фото : Люксор
© Фото : Люксор

Фрагмент фильма "Фауст" Александра Сокурова

Кадр из фильма Фауст Александра Сокурова
5 из 7

Фрагмент фильма "Фауст" Александра Сокурова

© Фото : Люксор
© Фото : ЛюксорКадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова
Кадр из фильма Фауст Александра Сокурова
6 из 7
Кадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова
© Фото : Люксор
© Фото : Люксор

"Фауст" Александра Сокурова

Кадр из фильма Фауст Александра Сокурова
7 из 7

"Фауст" Александра Сокурова

© Фото : Люксор
1 из 7
Антон Адасинский в роли Мефистофеля (Ростовщика)
© Фото : Люксор
2 из 7
Изольда Дюхаук в роли Маргариты
© Фото : Люксор
3 из 7
Роль матери Гретхен сыграла немецкая актриса Антье Леуолд
© Фото : Люксор
4 из 7
Ханна Шигулла сыграла в фильме супругу Ростовщика-"Мефистофеля"
© Фото : Люксор
5 из 7

Фрагмент фильма "Фауст" Александра Сокурова

© Фото : Люксор
6 из 7
Кадр из фильма "Фауст" Александра Сокурова
© Фото : Люксор
7 из 7

"Фауст" Александра Сокурова

© Фото : Люксор
Актеры для Сокурова — не материал, они тоже неизменные соучастники процесса. При этом режиссер с радостью отдает пространство в кадре непрофессионалам, лишь бы это выглядело естественно. Но повелитель кадра, конечно же, сам мастер. Порой он подчеркивает это прямо и откровенно — лично присутствуя в картине, но не образом, а голосом. Закадровые реплики — еще один любимый Сокуровым прием, который он доверяет исключительно себе. Так было и в "Одиноком голосе человека", так сложилось и в "Русском ковчеге", фильме, перевернувшем современный кинематограф.

Одним планом

Снятое единым кадром, без монтажных склеек, протяжное путешествие по Эрмитажу сквозь времена и события, полуторачасовое свидание с русской историей, где реальные персонажи переплетаются с иллюзорными образами, — эта работа казалась совершенно невозможной с технической стороны. Но Сокуров, загоревшись идеей, ринулся воплощать ее со всей допустимой страстью и одному ему свойственным упорством. Семь месяцев репетиций и всего три дубля — в итоге на экране возникает путешествие по 35 залам Эрмитажа (специально закрытого для посетителей на один день).
Увиденное ошеломило даже признанных мастеров кинематографа. Стивен Спилберг назвал "Русский ковчег" в числе своих любимых фильмов, а Алехандро Иньярриту разрыдался в финале (позднее, вдохновившись, он снимет "Бердмена" — но там эффект "одного кадра" достигнут с помощью нескольких склеек, а у Сокурова ни единой нет).
Сегодня режиссер не спешит с новыми работами — однако снимает как художественные фильмы, так и документальные. После "Фауста" он выпустил трагическую "Франкофонию", своеобразное продолжение "Русского ковчега", ленту о спасении коллекции Лувра от разграбления нацистскими оккупантами. И снова — переплетаются история и фантазия, реальные персонажи и иллюзорные, вымысел и факт.
Сокуров создает не фильмы, а скорее пространство — он истинный демиург кинематографа, которому важен не только ответ на вопрос "Про что?", но порой куда главнее "Как?". Мир, построенный по собственной логике и в его персональной эстетике, с картинами, звуками, мелодиями, голосами и вопросами (не зря за кадром Сокуров так часто обращается напрямую к зрителю). Он затягивает нас в этот мир, но оставаться ли там — должны решить мы сами. Во всяком случае дверь туда постоянно открыта.
И сегодня остается лишь пожелать мастеру долголетия: по слухам, он уже почти закончил работу над новой лентой, так что скоро мы опять войдем в его удивительный мир, услышим неповторимый голос Сокурова и отправимся в очередное невероятное, сложное и порой опасное путешествие вместе с самым надежным проводником.
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КультураКино и сериалыАлехандро Гонсалес ИньярритуЛуврЛенфильмАлександр СокуровАнтон АдасинскийСтивен Спилберг
 
 
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09:04Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США
08:51Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
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