https://ria.ru/20210614/snv-1736960436.html
Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин
Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к совместной работе с США по СНВ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:26
2021-06-14T16:26
2021-06-14T17:37
nbc
министерство обороны сша
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владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к совместной работе с США по СНВ, сообщается на сайте Кремля."Мы знаем, какие вопросы, какие проблемы хотят американцы с нами обсуждать. Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
https://ria.ru/20210614/putin-1736961614.html
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nbc, министерство обороны сша, россия, владимир путин, сша
Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин
16:26 14.06.2021 (обновлено: 17:37 14.06.2021)
Путин заявил, что Россия готова к совместной работе с США по СНВ