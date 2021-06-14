https://ria.ru/20210614/snv-1736960436.html

Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин

Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Россия готова к совместной работе с США по СНВ, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к совместной работе с США по СНВ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:26

2021-06-14T16:26

2021-06-14T17:37

nbc

министерство обороны сша

россия

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к совместной работе с США по СНВ, сообщается на сайте Кремля."Мы знаем, какие вопросы, какие проблемы хотят американцы с нами обсуждать. Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

https://ria.ru/20210614/putin-1736961614.html

россия

сша

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nbc, министерство обороны сша, россия, владимир путин, сша