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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210614/siriya-1736967674.html
Путин призвал к стабилизации ситуации в Сирии
Путин призвал к стабилизации ситуации в Сирии - РИА Новости, 14.06.2021
Путин призвал к стабилизации ситуации в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что все действия по Сирии должны быть направлены на стабилизирование ситуации там, нужно организовать гуманитарную... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:11
2021-06-14T19:53
война в сирии
россия
война в сирии
владимир путин
сирия
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все действия по Сирии должны быть направлены на стабилизирование ситуации там, нужно организовать гуманитарную помощь, сообщается на сайте Кремля."Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить её в нормальное русло. При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, сирийские власти, свыше 90 процентов сирийской территории. И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.Президент России Владимир Путин заявил, что не думает, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в воровстве гуманитарной помощи. "Что касается пограничных переходов, наша позиция заключается в том, что нужно оказывать помощь, как это и положено во всём мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство, не нужно его дискриминировать", - сказал Путин.Он отметил, что можно обеспечить контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, если есть основания полагать, что центральное правительство Сирии может что-то украсть."Да я и не думаю, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи, нужно делать просто через центральное правительство. Мы в этом смысле поддерживаем президента (Башара – ред.) Асада, потому что другой способ поведения ‒ это подрыв суверенитета Сирийской арабской республики, вот и всё", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210614/zapret-1736959592.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/bayden-1736938349.html
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россия, война в сирии, владимир путин, сирия, политика
Путин призвал к стабилизации ситуации в Сирии
17:11 14.06.2021 (обновлено: 19:53 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Путин призвал к стабилизации ситуации в Сирии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что все действия по Сирии должны быть направлены на стабилизирование ситуации там, нужно организовать гуманитарную помощь, сообщается на сайте Кремля.
"Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить её в нормальное русло. При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, сирийские власти, свыше 90 процентов сирийской территории. И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.
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Президент России Владимир Путин заявил, что не думает, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в воровстве гуманитарной помощи.
"Что касается пограничных переходов, наша позиция заключается в том, что нужно оказывать помощь, как это и положено во всём мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство, не нужно его дискриминировать", - сказал Путин.
Он отметил, что можно обеспечить контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, если есть основания полагать, что центральное правительство Сирии может что-то украсть.
"Да я и не думаю, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи, нужно делать просто через центральное правительство. Мы в этом смысле поддерживаем президента (Башара – ред.) Асада, потому что другой способ поведения ‒ это подрыв суверенитета Сирийской арабской республики, вот и всё", - подчеркнул он.
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