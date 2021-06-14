https://ria.ru/20210614/siriya-1736916162.html

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан - РИА Новости, 14.06.2021

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан

Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарный груз в город Кумхан, жители которого в 2014 году сами дали бой... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:29

2021-06-14T08:29

2021-06-14T08:29

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КУМХАН (Сирия), 14 июн - РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарный груз в город Кумхан, жители которого в 2014 году сами дали бой наступающим силам боевиков."В основном здесь среди тех людей, кто будет получать гуманитарную помощь, - семьи погибших воинов САР. Бои проходили в этом населенном пункте - народное ополчение воевало с боевиками. Поэтому сегодня целевая акция по согласованию с местными властями конкретно для этих семей", - сообщил журналистам начальник отдела Центра Сергей Лощенков.Как рассказал российским журналистам командир местного ополчения Гасан Насаан, в 2014 году, когда сюда пришли боевики, практически все горожане взяли в руки оружие и заняли круговую оборону."Они нападали на нас с трех сторон, но мы были​ едины и выстояли. Нам помогала сирийская армия. За время осады мы уничтожили около 2000 боевиков", - уточнил он.По словам Насаана, после того, как сирийская армия при поддержки российских войск освободили окрестные деревни, в городе теперь 100-процентная безопасность. Доказательство тому – большое количество беженцев. В частности, много беженцев из Идлиба.Населенный пункт Кумхана, сирийская армия при поддержке Воздушно-космических сил РФ освободила еще в 2017 году. Но гуманитарная обстановка остается сложной. ЦПВС мониторит обстановку в населенных пунктах, и в первую очередь оказывает помощь семьям погибших в войне сирийских солдат. ​ ​В Кумхана российский гуманитарный конвой приезжает не в первый раз.

https://ria.ru/20210606/siriya-1735846608.html

https://ria.ru/20210610/boeviki-1736389535.html

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идлиб (мухафаза)

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россия, идлиб (мухафаза), сирия, в мире