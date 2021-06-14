https://ria.ru/20210614/sapega-1736930305.html

Сапега является фигурантом двух уголовных дел в Белоруссии

Сапега является фигурантом двух уголовных дел в Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2021

Сапега является фигурантом двух уголовных дел в Белоруссии

Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в отношении нее в республике в производстве находятся два... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:48

2021-06-14T11:48

2021-06-14T12:12

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

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белоруссия

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Один из адвокатов арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что в отношении нее в республике в производстве находятся два уголовных дела."И ей, и ее защите достоверно стало известно, что в отношении нее на сегодняшний день в производстве находятся два уголовных дела", - сказал Адвокат журналистам.Он уточнил, что одно дело, по которому она является подозреваемой, было возбуждено 23 мая, а второе – 25 мая. Филанович не уточнил суть этих уголовных дел, а также статус Сапеги по второму делу, ссылаясь на подписку о неразглашении.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, москва, белоруссия, в мире