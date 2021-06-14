https://ria.ru/20210614/sapega-1736928485.html

Адвокат оспорит решение минского суда по делу Сапеги

Адвокат оспорит решение минского суда по делу Сапеги - РИА Новости, 14.06.2021

Адвокат оспорит решение минского суда по делу Сапеги

Адвокат арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что решение суда в Минске не удовлетворять ее жалобу на задержание будет... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:32

2021-06-14T11:32

2021-06-14T12:07

задержание основателя telegram-канала nexta

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Адвокат арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Александр Филанович заявил, что решение суда в Минске не удовлетворять ее жалобу на задержание будет оспорено."Жалоба оставлена (в понедельник судом – ред.) без удовлетворения. Защита будет обжаловать данное решение суда, поскольку полагает, что при задержании и при производстве по данным уголовным делам со стороны Беларуси есть определенные вопросы", - сказал адвокат журналистам в понедельник.Он уточнил, что речь идет об обязательствах Белоруссии в рамках двух международных конвенций по безопасности и расследовании актов на воздушном транспорте. "По этим конвенциям после инцидента, а этот инцидент - сообщение о заложенной на борту бомбе, - Беларусь как участница конвенции обязана была предоставить возможность всем пассажирам проследовать в дальнейшем туда, куда они хотели вылететь", - отметил Филанович.Адвокат также отметил, что вопрос об обжаловании избранной в отношении Сапеги меры пресечения в виде содержания под стражей будет решаться после окончания все возможных процедур оспаривания факта задержания.Филанович рассказал о ее самочувствии в СИЗО КГБ. "У нее все нормально, чувствует себя более-менее. Периодически возникает чувство страха", - сказал он. Адвокат отметил, что у россиянки есть возможность читать книги из библиотеки в СИЗО, проблем с питанием нет. "Кормят хорошо, в столовой КГБ готовят еду", - сказал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. В июне представитель защиты россиянки сообщил, что во время посещения СК ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая года еще одного уголовного дела".Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html

минск

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, в мире