https://ria.ru/20210614/sapega-1736924322.html

Суд в Минске рассматривает жалобу Сапеги без ее участия

Суд в Минске рассматривает жалобу Сапеги без ее участия - РИА Новости, 14.06.2021

Суд в Минске рассматривает жалобу Сапеги без ее участия

Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега не участвует в заседании суда, на котором рассматривается ее жалоба на задержание, сообщил один из адвокатов... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:45

2021-06-14T10:45

2021-06-14T10:46

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Арестованная в Белоруссии россиянка Софья Сапега не участвует в заседании суда, на котором рассматривается ее жалоба на задержание, сообщил один из адвокатов Сапеги Александр Филанович.Ранее в понедельник суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению жалобы Сапеги на задержание в закрытом режиме. Тринадцатого июня Филанович заявил, что россиянка подала жалобу на свое задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд."Нет, ее не привезли на заседание (из СИЗО - ред.)", - сказал адвокат РИА Новости. Он уточнил, что россиянка не участвует в заседании и по видеосвязи. "Видеосвязи тоже нет", - сказал адвокат, отвечая на вопрос, участвует ли россиянка в заседании по видеосвязи из СИЗО.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. В июне представитель защиты россиянки сообщил, что во время посещения СК ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html

https://ria.ru/20210609/sapega-1736254122.html

минск

белоруссия

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, в мире