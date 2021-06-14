Суд в Минске начал рассматривать жалобы Сапеги на задержание
09:57 14.06.2021 (обновлено: 10:47 14.06.2021)
Суд в Минске начал рассматривать жалобы россиянки Сапеги на задержание
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению в закрытом режиме жалобы гражданки РФ Софьи Сапеги на ее задержание, передает корреспондент РИА Новости.
Тринадцатого июня один из адвокатов арестованной в Белоруссии Сапеги Александр Филанович заявил, что она подала жалобу на свое задержание. Ранее суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. В июне представитель защиты россиянки сообщил, что во время посещения СК ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела".
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Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.