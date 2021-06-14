https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736911047.html

Генсек НАТО заявил, что санкции против РФ должны продолжать действовать

Генсек НАТО заявил, что санкции против РФ должны продолжать действовать - РИА Новости, 14.06.2021

Генсек НАТО заявил, что санкции против РФ должны продолжать действовать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции в отношении России должны действовать и дальше. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T03:44

2021-06-14T03:44

2021-06-14T03:44

россия

нато

йенс столтенберг

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции в отношении России должны действовать и дальше."Санкции важны", - заявил Столтенберг американскому телеканалу CNBC.Он подчеркнул, что санкции, введенные в связи с "аннексией" Крыма, должны "продолжать действовать". НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки "близким партнерам - Украине и Грузии".Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.

https://ria.ru/20210614/sanktsii-1736902273.html

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2021

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россия, нато, йенс столтенберг, в мире