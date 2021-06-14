Генсек НАТО заявил, что санкции против РФ должны продолжать действовать
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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что антироссийские санкции должны продолжать действовать дальше
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что санкции в отношении России должны действовать и дальше.
"Санкции важны", - заявил Столтенберг американскому телеканалу CNBC.
Он подчеркнул, что санкции, введенные в связи с "аннексией" Крыма, должны "продолжать действовать". НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки "близким партнерам - Украине и Грузии".
"Возможно, самое важное, что мы сделали, - это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса. Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО", - добавил Столтенберг.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.