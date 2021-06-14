https://ria.ru/20210614/samolet-1736953172.html

Минск заявил, что не получил ответ на запрос по ЧП с самолетом Ryanair

Минск заявил, что не получил ответ на запрос по ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 14.06.2021

Минск заявил, что не получил ответ на запрос по ЧП с самолетом Ryanair

Минск не получил ответ из Польши и Ирландии на свой запрос о данных объективного контроля экстренно севшего самолета Ryanair, заявил глава департамента по... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:39

2021-06-14T15:39

2021-06-14T15:39

роман протасевич

ryanair

евросоюз

польша

ирландия

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Минск не получил ответ из Польши и Ирландии на свой запрос о данных объективного контроля экстренно севшего самолета Ryanair, заявил глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский."С просьбой предоставить данные объективного контроля мы первого июня обратились в Польшу, страну регистрации воздушного судна, и в Ирландию – страну-эксплуатанта воздушного судна, ответа мы до сих пор не получили", - сказал Сикорский на пресс-конференции, организованной в понедельник МИД республики для обсуждения ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html

https://ria.ru/20210614/sapega-1736926092.html

польша

ирландия

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, ryanair, евросоюз, польша, ирландия, минск, белоруссия, в мире