https://ria.ru/20210614/sakhalin-1736916007.html

На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье

На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье - РИА Новости, 14.06.2021

На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье

Морское побережье на севере Сахалина, где в воскресенье обнаружили водоросли в мазуте, начнут очищать в понедельник, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:21

2021-06-14T08:21

2021-06-14T08:22

сахалин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

александровск-сахалинский

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн - РИА Новости. Морское побережье на севере Сахалина, где в воскресенье обнаружили водоросли в мазуте, начнут очищать в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона."Морское побережье Александровска-Сахалинского (город на северо-западе острова) уже сегодня начнут очищать от нефтепродуктов. Для оценки ситуации и проведения операции по очистке загрязненного берега на место выехали представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "ЭКОСПАС" (АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (АО "ЦАСЭО")", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточняют, что в Александровск-Сахалинский группа должна прибыть сегодня, в понедельник, во второй половине дня. В ближайшие часы там предстоит взять пробы воды, чтобы установить загрязняющее вещество. Кроме того, сразу же начнется уборка берега от водорослей, загрязненных нефтепродуктами, рассказали в правительстве.О выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых предположительно мазутом стало известно в воскресенье. Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20210613/razliv-1736852398.html

https://ria.ru/20210529/razliv-1734740455.html

сахалин

александровск-сахалинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александровск-сахалинский, происшествия