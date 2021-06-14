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На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье - РИА Новости, 14.06.2021
На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
Морское побережье на севере Сахалина, где в воскресенье обнаружили водоросли в мазуте, начнут очищать в понедельник, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:21
2021-06-14T08:22
сахалин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
александровск-сахалинский
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн - РИА Новости. Морское побережье на севере Сахалина, где в воскресенье обнаружили водоросли в мазуте, начнут очищать в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона."Морское побережье Александровска-Сахалинского (город на северо-западе острова) уже сегодня начнут очищать от нефтепродуктов. Для оценки ситуации и проведения операции по очистке загрязненного берега на место выехали представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "ЭКОСПАС" (АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (АО "ЦАСЭО")", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточняют, что в Александровск-Сахалинский группа должна прибыть сегодня, в понедельник, во второй половине дня. В ближайшие часы там предстоит взять пробы воды, чтобы установить загрязняющее вещество. Кроме того, сразу же начнется уборка берега от водорослей, загрязненных нефтепродуктами, рассказали в правительстве.О выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых предположительно мазутом стало известно в воскресенье. Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20210613/razliv-1736852398.html
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сахалин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александровск-сахалинский, происшествия
На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:21 14.06.2021 (обновлено: 08:22 14.06.2021)
 
© Depositphotos / VladimirEОстров Сахалин. Татарский пролив
Остров Сахалин. Татарский пролив - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Depositphotos / VladimirE

Побережье на Сахалине, где обнаружили водоросли в мазуте, начнут очищать в понедельник

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн - РИА Новости. Морское побережье на севере Сахалина, где в воскресенье обнаружили водоросли в мазуте, начнут очищать в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Морское побережье Александровска-Сахалинского (город на северо-западе острова) уже сегодня начнут очищать от нефтепродуктов. Для оценки ситуации и проведения операции по очистке загрязненного берега на место выехали представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра "ЭКОСПАС" (АО "Центр аварийно-спасательных и экологических операций" (АО "ЦАСЭО")", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточняют, что в Александровск-Сахалинский группа должна прибыть сегодня, в понедельник, во второй половине дня. В ближайшие часы там предстоит взять пробы воды, чтобы установить загрязняющее вещество. Кроме того, сразу же начнется уборка берега от водорослей, загрязненных нефтепродуктами, рассказали в правительстве.
О выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых предположительно мазутом стало известно в воскресенье. Первичная проверка показала, что загрязнен берег в районе села Дуэ, скал "Три брата", бывшей нефтебазы и села Половинка. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.
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СахалинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Александровск-СахалинскийПроисшествия
 
 
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