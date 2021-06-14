https://ria.ru/20210614/ryanair-1736964313.html

Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко

Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:49

2021-06-14T16:49

2021-06-14T18:16

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

александр лукашенко

владимир путин

минск

белоруссия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Во время интервью телеканалу NBC у Путина спросили, верит ли он, что решение посадить самолет Ryanair было принято пилотом без принуждения. Президент ответил, что, по версии Лукашенко, к ним поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, который уже принял самостоятельное решение."А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? ... У меня нет оснований ему не верить", - подчеркнул президент в интервью, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736953759.html

минск

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия