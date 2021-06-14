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Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:49
2021-06-14T18:16
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Во время интервью телеканалу NBC у Путина спросили, верит ли он, что решение посадить самолет Ryanair было принято пилотом без принуждения. Президент ответил, что, по версии Лукашенко, к ним поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, который уже принял самостоятельное решение."А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? ... У меня нет оснований ему не верить", - подчеркнул президент в интервью, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко
16:49 14.06.2021 (обновлено: 18:16 14.06.2021)
 
© REUTERS / HandoutСамолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / Handout

Путин заявил, что у него нет оснований не верить объяснениям Лукашенко по ситуации с Ryanair

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Во время интервью телеканалу NBC у Путина спросили, верит ли он, что решение посадить самолет Ryanair было принято пилотом без принуждения. Президент ответил, что, по версии Лукашенко, к ним поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, который уже принял самостоятельное решение.
"А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? ... У меня нет оснований ему не верить", - подчеркнул президент в интервью, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинскБелоруссия
 
 
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