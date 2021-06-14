https://ria.ru/20210614/ryanair-1736964313.html
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:49
2021-06-14T16:49
2021-06-14T18:16
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
александр лукашенко
владимир путин
минск
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733773977_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ff4c790b760bf9668f4380f9efb58491.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об обстоятельствах посадки самолета Ryanair в Минске, заявил, что у него нет оснований не верить президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Во время интервью телеканалу NBC у Путина спросили, верит ли он, что решение посадить самолет Ryanair было принято пилотом без принуждения. Президент ответил, что, по версии Лукашенко, к ним поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, который уже принял самостоятельное решение."А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое ‒ спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? ... У меня нет оснований ему не верить", - подчеркнул президент в интервью, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736953759.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733773977_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_4ea723fb65cfda575d2a6eae0ec0bddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, александр лукашенко, владимир путин, минск, белоруссия
Путин заявил, что у него нет оснований не верить Лукашенко
16:49 14.06.2021 (обновлено: 18:16 14.06.2021)
Путин заявил, что у него нет оснований не верить объяснениям Лукашенко по ситуации с Ryanair