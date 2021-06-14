https://ria.ru/20210614/rebenok-1736910742.html

Врач рассказал о состоянии найденного в лодке на озере в Приморье ребенка

Врач рассказал о состоянии найденного в лодке на озере в Приморье ребенка - РИА Новости, 14.06.2021

Врач рассказал о состоянии найденного в лодке на озере в Приморье ребенка

Состояние трехлетнего ребенка, спасенного на озере Ханка в Приморье, улучшилось, ранее малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T03:20

2021-06-14T03:20

2021-06-14T05:12

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Состояние трехлетнего ребенка, спасенного на озере Ханка в Приморье, улучшилось, ранее малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости главврач Ханкайской ЦРБ Артур Ким.ЧП произошло 10 июня 2021 года: супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком. На следующий день, когда семья не вернулась, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в семи километрах от места привала. Сотрудник полиции Владимир Поварчук и местный житель Виталий Васильков нашли малыша в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. По факту исчезновения супругов СК возбудил уголовное дело. Предварительно, по данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие пассажиры не смогли удержаться и упали в воду.Спасенного на озере Ханка трехлетнего мальчика навестили сотрудники краевого главка Следственного комитета. По информации ведомства, "состояние ребёнка удовлетворительное, с ним находится его бабушка"."Офицеры также решили поддержать малыша и подарили ему радиоуправляемый автомобиль. Мальчик очень обрадовался подарку... Несмотря на юный возраст, он по-мужски успокаивает своих родных, что все будет хорошо", - говорится в сообщении.Ранее представитель полиции сообщил РИА Новости подробности пропажи супругов. Со слов ребёнка, отец пытался освободить зацепившуюся за что-то лодку, прыгнув в воду. Освободить не удалось, но после он не смог забраться в лодку из-за непогоды: в тот день в Приморье объявили штормовое предупреждение. Мать мальчика пыталась оказать помощь главе семьи, но тоже оказалась за бортом.Поиски пропавших ведут пять маломерных судов, которые осматривают акваторию, полиция и спасатели - береговую полосу. В полиции выразили благодарность жителям Ханкайского района и волонтерам, участвующим в поисках.

https://ria.ru/20210418/novosibirsk-1728787645.html

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732094574.html

приморский край

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приморский край, происшествия