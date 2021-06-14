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Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:15
2021-06-14T19:15
россия
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нато
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? ... Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооружённых сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнёров по НАТО? Я просто не понимаю", - сказал он.
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россия, nbc, нато, владимир путин, европа
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
19:15 14.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России на собственной территории

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно.
Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля.
"Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? ... Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооружённых сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнёров по НАТО? Я просто не понимаю", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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