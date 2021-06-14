https://ria.ru/20210614/putin-1736981038.html
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:15
2021-06-14T19:15
2021-06-14T19:15
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? ... Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооружённых сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнёров по НАТО? Я просто не понимаю", - сказал он.
https://ria.ru/20210614/putin-1736958350.html
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россия, nbc, нато, владимир путин, европа
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России
Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России на собственной территории