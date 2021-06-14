https://ria.ru/20210614/putin-1736981038.html

Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России

Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что не понимает беспокойства НАТО из-за учений России

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:15

2021-06-14T19:15

2021-06-14T19:15

россия

nbc

нато

владимир путин

европа

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает озабоченности НАТО насчет военных учений на российской территории, так как они проводятся регулярно.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? ... Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооружённых сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнёров по НАТО? Я просто не понимаю", - сказал он.

https://ria.ru/20210614/putin-1736958350.html

россия

европа

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россия, nbc, нато, владимир путин, европа